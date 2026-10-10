Lâm Đồng thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ trong hợp tác xã

Các hợp tác xã tỉnh Lâm Đồng đang nhanh chóng tiếp cận tiến bộ kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm

Tạo nền tảng khoa học, công nghệ cho kinh tế tập thể

Trong 9 tháng năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; đồng thời lồng ghép nội dung hỗ trợ vào các hoạt động chuyên môn của ngành. Trọng tâm là tạo điều kiện để hợp tác xã tiếp cận tiến bộ kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thương hiệu và từng bước ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh.

Theo bà Phạm Thị Nhâm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng, ngành tiếp tục quản lý, theo dõi 71 nhiệm vụ khoa học và công nghệ chuyển tiếp, trong đó có các nội dung liên quan đến nông nghiệp, công nghệ sau thu hoạch, tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc và đổi mới sáng tạo. Kết quả nghiên cứu từ các nhiệm vụ này là nguồn lực quan trọng để chuyển giao, ứng dụng và nhân rộng trong thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp, tổ hợp tác và hợp tác xã.

Cùng với đó, ngành triển khai định hướng giải quyết 3 bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; xây dựng danh mục 22 bài toán lớn giai đoạn 2026 - 2030. Các nhiệm vụ tập trung xây dựng nền tảng dữ liệu số ngành khoa học và công nghệ phục vụ quản trị, điều hành; hình thành Khu công nghệ cao Lâm Đồng và phát triển Cổng thông tin kết nối cung - cầu công nghệ.

Phát triển chế biến sâu mắc ca tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Đây là những định hướng tạo thêm cơ hội để hợp tác xã tiếp cận các giải pháp công nghệ phù hợp, nhất là trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, kinh tế xanh và phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị.

Song song đó, công tác hỗ trợ sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng được triển khai gắn với nhu cầu thực tế. Trong 9 tháng năm 2026, sở đã khảo sát 100 doanh nghiệp, hợp tác xã về nhu cầu nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực đo lường; tổ chức các lớp tập huấn về Halal, truy xuất nguồn gốc, ghi nhãn điện tử, hộ chiếu số và ISO 9001:2015; tham gia thẩm định, phân hạng 18 sản phẩm OCOP đợt 1 và khảo sát, thử nghiệm 61 mẫu sản phẩm, hàng hóa.

Từ những buổi livestream tại vựa sầu riêng, người dân và doanh nghiệp chủ động giới thiệu nguồn hàng, chất lượng sản phẩm và kết nối trực tiếp với thị trường. (Ảnh tư liệu)

Ở lĩnh vực sở hữu trí tuệ, sở tăng cường hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp và hợp tác xã đăng ký, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, nhãn hiệu sản phẩm. Mặt khác, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4191/QĐ-UBND ngày 18/8/2026 về Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Lâm Đồng - Bản giao hưởng Xanh”, tạo cơ sở để các tổ chức, doanh nghiệp và hợp tác xã khai thác giá trị thương hiệu, nâng cao khả năng nhận diện và quảng bá sản phẩm.

Ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của hợp tác xã, gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường. Chuyển đổi số không chỉ giúp thay đổi phương thức quản lý, tiêu thụ nông sản mà còn tạo động lực để kinh tế tập thể phát triển hiệu quả, bền vững hơn. Bà Phạm Thị Nhâm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Cùng với đó, ngành cũng đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Trong 9 tháng năm 2026, sở đã khảo sát hoạt động đổi mới sáng tạo của 319 doanh nghiệp, cấp mới 5 giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc nhóm này trên địa bàn tỉnh lên 19 doanh nghiệp. Các hoạt động hỗ trợ góp phần tạo điều kiện kết nối giữa cơ quan quản lý, cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp và hợp tác xã, mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển thị trường.

Hợp tác xãchủ độngđưanông sản lên nền tảng số

Từ những định hướng hỗ trợ chung, thực tiễn tại Hợp tác xã Vườn nhà Đà Lạt cho thấy việc chủ động khai thác công nghệ số có thể mở ra hướng đi mới trong tiêu thụ nông sản, nhất là khi hoạt động bán hàng trực tuyến được gắn với câu chuyện sản phẩm và trải nghiệm thực tế tại vườn.

Không ngừng đổi mới, áp dụng chuyển đổi số, Hợp tác xã Vườn nhà Đà Lạt đạt sản lượng tiêu thụ của đơn vị tăng khoảng 15 - 20%, doanh thu tăng 10 - 15% qua các năm

Sau khoảng 7 năm hoạt động, hợp tác xã từng bước tiếp cận các thị trường có yêu cầu cao về chất lượng. Chị Lương Thị Yến Vân, chủ tịch một hợp tác xã trên địa bàn Đà Lạt cho biết, sản lượng tiêu thụ của đơn vị tăng khoảng 15 - 20%, doanh thu tăng 10 - 15% qua các năm. Hiện mỗi ngày, hợp tác xã tiêu thụ khoảng 5 - 6 tấn rau các loại, chủ yếu cung cấp cho hơn 500 cửa hàng rau sạch trên toàn quốc.

Bên cạnh các kênh phân phối truyền thống, hợp tác xã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào hoạt động quản lý, vận hành và tiêu thụ sản phẩm. Điểm nhấn là phát triển kênh tiktok “Món lạ vườn nhà”, tập trung livestream bán nông sản trực tiếp tại vườn, giúp người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm qua hình ảnh, video và những phiên giới thiệu trực tuyến.

Chị Lương Thị Yến Vân thường xuyên tổ chức livestream bán nông sản trực tiếp tại vườn

Đến nay, kênh “Món lạ vườn nhà” có hàng trăm ngàn lượt người theo dõi, với hàng chục video đạt hàng triệu lượt xem. Theo chị Yến Vân, việc khai thác các nền tảng thương mại điện tử giúp hợp tác xã tiếp cận nhiều khách hàng mới, gia tăng lượng hàng bán trong những thời điểm vào vụ, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các kênh phân phối truyền thống.

“Chúng tôi tập trung phát triển kênh tiktok ‘Món lạ vườn nhà’, chuyên livestream bán nông sản trực tiếp tại vườn. Các nền tảng thương mại điện tử đã giúp hợp tác xã tiếp cận nhiều khách hàng mới, xây dựng thương hiệu và tạo niềm tin với người tiêu dùng”, chị Yến Vân chia sẻ.

Nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số, nông sản được quảng bá thông qua hình ảnh thực tế của vùng trồng, quy trình thu hoạch và thông tin sản phẩm

Hiệu quả của cách làm này còn thể hiện qua những phiên livestream giới thiệu nông sản đặc trưng. Sau khoảng 5 - 6 tháng hoạt động, kênh đã đạt hàng chục triệu lượt xem. Đặc biệt, một phiên livestream giới thiệu bí sợi mì thu hút lượng đơn hàng lớn, với hàng ngàn đơn được bán ra; doanh thu bán nông sản của hợp tác xã trong tháng đó đạt hàng tỷ đồng.

Từ việc giới thiệu sản phẩm tại vườn đến tương tác trực tiếp với người mua, nền tảng số giúp rút ngắn khoảng cách giữa nơi sản xuất và người tiêu dùng. Nông sản được quảng bá thông qua hình ảnh thực tế của vùng trồng, quy trình thu hoạch và thông tin sản phẩm, qua đó tạo thêm cơ hội để hợp tác xã xây dựng thương hiệu riêng, tiếp cận khách hàng và mở rộng thị trường.

Hoạt động của hợp tác xã còn gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản của người dân địa phương. Khi có đầu ra và sự hỗ trợ trong tổ chức sản xuất, người dân có thêm động lực duy trì sản xuất nông sản sạch, chú trọng bảo vệ môi trường và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Doanh nghiệp trồng rau xà lách phục vụ xuất khẩu

Với sự hỗ trợ từ ngành khoa học và công nghệ cùng tinh thần chủ động đổi mới của từng đơn vị, hợp tác xã có thêm điều kiện gắn sản xuất với thị trường, nâng cao giá trị nông sản và hiệu quả kinh doanh. Mô hình trên cho thấy, khi biết khai thác nền tảng số và phát huy lợi thế nông sản địa phương, hợp tác xã có thể mở rộng đầu ra, xây dựng thương hiệu và tạo thêm động lực phát triển kinh tế tập thể tại Lâm Đồng.