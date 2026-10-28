Lâm Đồng thúc đẩy thương mại điện tử ở cơ sở

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

Phát biểu tại chương trình, ông Biện Tấn Tài, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ nông sản.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc đưa sản phẩm lên các nền tảng trực tuyến không chỉ giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh mở rộng thị trường, tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng mà còn tạo thêm cơ hội quảng bá thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản địa phương.

Ông Biện Tấn Tài, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng phát biểu, nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ nông sản

Theo ông Biện Tấn Tài, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có vai trò quan trọng trong việc đưa các chủ trương, chính sách về phát triển thương mại điện tử và chuyển đổi số đến gần hơn với người dân. Đây là lực lượng trực tiếp gắn bó với địa bàn, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh và những khó khăn của các hợp tác xã, hộ kinh doanh, chủ vườn.

Vì vậy, việc trang bị kiến thức, kỹ năng về thương mại điện tử cho đội ngũ này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận các phương thức kinh doanh mới, từng bước thay đổi thói quen tiêu thụ sản phẩm theo hướng hiện đại.

Tại chương trình, các học viên được hướng dẫn kỹ năng xây dựng nội dung livestream, chuẩn bị hình ảnh, video và thông tin sản phẩm; cách giới thiệu nông sản trước máy quay, tương tác với khách hàng, tư vấn và xử lý tình huống trong quá trình bán hàng trực tuyến.

Các học viên được hướng dẫn kỹ năng xây dựng nội dung livestream, chuẩn bị hình ảnh, video và thông tin sản phẩm

Bên cạnh đó, chương trình còn cung cấp kiến thức về quản lý đơn hàng, đóng gói, vận chuyển và chăm sóc khách hàng sau bán hàng, giúp học viên hình dung đầy đủ quy trình tổ chức một phiên livestream hiệu quả.

Đặc biệt, các học viên được giới thiệu, hướng dẫn tiếp cận những nền tảng thương mại điện tử phổ biến, trong đó có tiktok shop; cách xây dựng gian hàng trực tuyến, lựa chọn hình thức quảng bá, triển khai chương trình khuyến mại phù hợp với đặc điểm từng loại nông sản và nhóm khách hàng mục tiêu.

Nội dung tập huấn cũng nhấn mạnh yêu cầu cung cấp thông tin trung thực, minh bạch về nguồn gốc, chất lượng, giá bán và quy cách sản phẩm. Đây là yếu tố quan trọng để tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng, bảo vệ uy tín của người bán và xây dựng thương hiệu nông sản địa phương trên môi trường số.

Quang cảnh lớp tập huấn

Thông qua chương trình, Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng nâng cao nhận thức, năng lực ứng dụng thương mại điện tử cho đội ngũ cán bộ cơ sở và các chủ thể sản xuất, kinh doanh; phát huy vai trò cầu nối của chính quyền cấp xã trong hỗ trợ người dân chuyển đổi phương thức kinh doanh, mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm.