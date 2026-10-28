Lâm Đồng thúc đẩy thương mại điện tử, đưa nông sản lên môi trường số

Sáng 28/10, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị tập huấn về thương mại điện tử cho hơn 100 đại biểu là cán bộ xã, hợp tác xã, hộ kinh doanh, chủ vườn và các đối tượng liên quan. Buổi tập huấn tập trung nâng cao kỹ năng kinh doanh trực tuyến, phát triển thị trường cho nông sản địa phương và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, sản xuất, kinh doanh.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Nâng cao kỹ năng bán hàng trực tuyến

Phát biểu tại chương trình, ông Biện Tấn Tài, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc tổ chức tập huấn thương mại điện tử với chủ đề “Kỹ năng livestream bán nông sản dành cho cán bộ xã, hợp tác xã, hộ kinh doanh, chủ vườn và các đối tượng liên quan” nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nâng cao kiến thức, kỹ năng kinh doanh trực tuyến, từng bước ứng dụng công nghệ số vào quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ nông sản địa phương.

Theo ông Biện Tấn Tài, trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển, livestream bán hàng mở ra cơ hội để người sản xuất, kinh doanh tiếp cận người tiêu dùng nhanh chóng hơn. Thông qua hình ảnh trực quan và tương tác trực tiếp, người bán có thể giới thiệu nguồn gốc, chất lượng, đặc điểm của sản phẩm, qua đó mở rộng khách hàng và nâng cao khả năng tiêu thụ hàng hóa.

Ông Biện Tấn Tài, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi tập huấn.

Đối với Lâm Đồng, địa phương có thế mạnh về nông sản, sản phẩm đặc trưng và sản phẩm OCOP, việc ứng dụng livestream trong kinh doanh góp phần quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường trên môi trường số.

Tuy nhiên, để tổ chức một phiên livestream hiệu quả, người bán cần chuẩn bị kỹ thông tin sản phẩm, xây dựng kịch bản giới thiệu, kỹ năng trình bày và tương tác với khách hàng; đồng thời biết cách quản lý đơn hàng, đóng gói, vận chuyển và sử dụng các nền tảng thương mại điện tử phù hợp.

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn.

Lãnh đạo Sở Công Thương Lâm Đồng kỳ vọng thông qua chương trình, cán bộ cấp xã sẽ phát huy vai trò hỗ trợ, kết nối và phổ biến kiến thức thương mại điện tử đến người dân; các hợp tác xã, hộ kinh doanh và chủ vườn có thể vận dụng kiến thức vào thực tiễn, chủ động giới thiệu sản phẩm và mở rộng cơ hội tiêu thụ.

Bên cạnh kỹ năng bán hàng, các đơn vị cần chú trọng chất lượng sản phẩm, minh bạch thông tin về nguồn gốc xuất xứ, giá bán và quy cách đóng gói; nâng cao trách nhiệm trong tư vấn, tiếp nhận đơn hàng và phục vụ khách hàng. Đây là những yếu tố quan trọng để xây dựng niềm tin của người tiêu dùng, tạo nền tảng phát triển kinh doanh trực tuyến bền vững.

Thương mại điện tử phải tạo ra giá trị kinh tế thực chất

Tại diễn đàn, ông Võ Văn Khanh, Trưởng đại diện Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) tại miền Trung - Tây Nguyên, đề cập yêu cầu triển khai tiêu chí 7.3 về “triển khai hiệu quả hoạt động thương mại điện tử” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030.

Theo ông Khanh, nội dung này được quy định, hướng dẫn tại Thông tư số 17/2026/TT-BCT ngày 31/3/2026 của Bộ Công Thương, hướng đến thúc đẩy thương mại điện tử ở cấp xã, tạo ra giá trị kinh tế thực tế và đóng góp vào quá trình phát triển nông thôn mới.

Ông Võ Văn Khanh, Trưởng Đại diện Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) tại miền Trung - Tây Nguyên trình bày tham luận tại buổi tập huấn.

Việc đánh giá hiệu quả không nên dừng ở số lượng gian hàng trực tuyến hay số lớp tập huấn được tổ chức, mà cần gắn với dữ liệu và kết quả kinh tế cụ thể. Trong đó, ba trụ cột cần chú trọng gồm nâng cao năng lực, kỹ năng số; xây dựng hệ sinh thái cộng đồng địa phương; và triển khai các hoạt động thương mại điện tử có hiệu quả.

Quá trình thực hiện cần có sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, từ thành lập tổ công tác liên ngành, thu thập dữ liệu nền tảng và dữ liệu hành chính đến khảo sát chọn mẫu tại cơ sở, tổng hợp kết quả và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đánh giá.

Các nhóm dữ liệu được quan tâm gồm hoạt động logistics, nền tảng số, dữ liệu khảo sát tại cơ sở, thông tin kinh tế - xã hội và dữ liệu quản lý nhà nước, trong đó có dữ liệu thuế. Việc kết nối, đối chiếu và hiệu chỉnh dữ liệu sẽ góp phần nâng cao độ tin cậy của kết quả đánh giá.

Theo định hướng này, thương mại điện tử ở khu vực nông thôn cần hướng đến những kết quả cụ thể như mở rộng thị trường cho sản phẩm địa phương, tăng thu nhập cho người dân và thúc đẩy kinh tế số, qua đó đóng góp vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030.

Ứng dụng AI để nâng cao hiệu quả công việc

Một nội dung khác được chia sẻ tại diễn đàn là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý nhà nước, sản xuất và kinh doanh.

Theo diễn giả Nguyễn Tiến Huy, Nhà sáng lập, kiêm Tổng Giám đốc Pencil Group cho biết, việc sử dụng AI hiệu quả không đơn thuần là đặt câu hỏi để tìm kiếm thông tin hoặc yêu cầu công cụ soạn thảo văn bản. Người dùng cần thay đổi cách tiếp cận, xem AI như một trợ lý làm việc, từ đó chủ động giao nhiệm vụ, cung cấp thông tin đầu vào và hướng dẫn cụ thể để nhận được kết quả phù hợp.

Từ kinh nghiệm ứng dụng các công cụ AI, diễn giả cho rằng một số hạn chế phổ biến hiện nay là người dùng đặt câu hỏi quá ngắn, cung cấp ít dữ liệu, chưa đưa đầy đủ tài liệu thực tế vào quá trình xử lý và thường sử dụng một công cụ cho nhiều loại công việc khác nhau. Bên cạnh đó, việc sử dụng ngay kết quả đầu tiên mà chưa kiểm tra, bổ sung hoặc yêu cầu điều chỉnh cũng có thể làm giảm hiệu quả ứng dụng.

Diễn giả khuyến nghị người dùng tiếp cận AI theo hướng có phương pháp, tương tự quá trình học một ngôn ngữ mới để giao tiếp hiệu quả. Theo đó, cần hiểu khả năng của từng công cụ, diễn đạt yêu cầu rõ ràng, cung cấp đủ bối cảnh và dữ liệu, đồng thời kiểm tra kết quả trước khi đưa vào sử dụng.

Diễn giả Nguyễn Tiến Huy, Nhà sáng lập, kiêm Tổng Giám đốc Pencil Group trình bày tham luận tại buổi tập huấn.

Tại chương trình, các công cụ như ChatGPT, NotebookLM, Claude và Gemini được đề cập như những lựa chọn phục vụ các nhu cầu công việc khác nhau. Thay vì phụ thuộc vào một nền tảng, người dùng nên tìm hiểu thế mạnh của từng công cụ, lựa chọn phù hợp với nhiệm vụ cụ thể và phối hợp chúng khi cần thiết.

Đối với cơ quan quản lý nhà nước, AI có thể hỗ trợ tổng hợp thông tin, phân tích dữ liệu và xử lý các công việc hành chính. Với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, công nghệ này có thể hỗ trợ xây dựng nội dung quảng bá, chuẩn bị kịch bản livestream, giới thiệu sản phẩm và chăm sóc khách hàng. Dù vậy, kết quả do AI tạo ra vẫn cần được kiểm chứng, nhất là những thông tin liên quan đến pháp luật, số liệu, nguồn gốc sản phẩm và cam kết với khách hàng.

Thông qua các hoạt động tập huấn, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm, ngành Công Thương Lâm Đồng hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh nâng cao năng lực số, khai thác hiệu quả các nền tảng trực tuyến và từng bước đổi mới phương thức kinh doanh.

Việc kết hợp kỹ năng thương mại điện tử với ứng dụng công nghệ số, trong đó có AI, được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng đầu ra cho nông sản và phát huy lợi thế sản phẩm địa phương trong bối cảnh chuyển đổi số.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Bà Võ Thị Hoàng Yến (trái), Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tại buổi tập huấn.

Ông Võ Văn Khanh, Trưởng Đại diện Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) tại miền Trung - Tây Nguyên giới thiệu về tiêu chí 7.3 tại buổi tập huấn.

Ông Biện Tấn Tài, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng.

Các doanh nghiệp tham dự buổi tập huấn.

Lực lượng Quản lý thị trường tại buổi tập huấn.

Sau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát huy lợi thế nông nghiệp và phát triển các sản phẩm đặc trưng địa phương. Tính đến ngày 20/5/2026, toàn tỉnh có 936 sản phẩm OCOP còn hiệu lực giấy chứng nhận, gồm 88 sản phẩm đạt 4 sao và 848 sản phẩm đạt 3 sao, với 526 chủ thể tham gia.