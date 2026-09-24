Lâm Đồng: Thúc đẩy thực hành ESG và quản trị số để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu

Đây là hoạt động mở đầu Tuần lễ Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng năm 2026 với chủ đề “Chuyển đổi kép-Xanh và Số”. Tạo không gian để cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia, tổ chức tư vấn trao đổi về thực hành ESG (môi trường, xã hội và quản trị), chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường quốc tế.

Ông Bùi Trung Nghĩa, Phó chủ tịch VCCI phát biểu khai mạc diễn đàn.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Bùi Trung Nghĩa, Phó chủ tịch VCCI nhấn mạnh, “luật chơi” của thị trường quốc tế đang thay đổi nhanh. Bên cạnh giá cả, chất lượng, tiến độ giao hàng, các thị trường phát triển ngày càng quan tâm đến nguồn gốc nguyên liệu, môi trường, phát thải carbon, sản phẩm xanh, trách nhiệm xã hội và tính minh bạch trong quản trị. Các yêu cầu về ESG, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn kỹ thuật xanh đang trở nên phổ biến, trong khi các nhà nhập khẩu, tập đoàn lớn và nhà đầu tư ngày càng yêu cầu doanh nghiệp có khả năng cung cấp dữ liệu, chứng minh và giải trình quá trình sản xuất.

Quang cảnh diễn đàn “Thực hành ESG và Quản trị số: Vé thông hành vào chuỗi giá trị toàn cầu”.

Đối với Lâm Đồng, yêu cầu này càng có ý nghĩa khi tỉnh có hơn 30.000 doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực như khai khoáng, chế biến hàng xuất khẩu, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao. Nhiều sản phẩm của tỉnh như cà phê, nông sản, rau, củ, quả, thực phẩm chế biến, dệt may… có tiềm năng tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế.

Đại biểu tham dự diễn đàn.

Theo ông Bùi Trung Nghĩa, để đi xa hơn, doanh nghiệp không thể chỉ dừng ở việc “có sản phẩm để bán”, mà phải tiến tới có sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường, có dữ liệu để chứng minh, có hệ thống quản trị để kiểm soát và có năng lực giải trình với đối tác. Đây là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp Lâm Đồng duy trì đơn hàng, mở rộng thị trường và tham gia các chuỗi giá trị có yêu cầu cao hơn.

Tại diễn đàn, các đại biểu và chuyên gia đã tập trung trao đổi những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Lâm Đồng, tiếp cận công nghệ, nguồn vốn xanh, tín dụng ưu đãi; tăng cường liên kết với ngân hàng, tổ chức tư vấn, cơ sở nghiên cứu và các tổ chức hỗ trợ để từng bước nâng cao năng lực quản trị, thực hiện chuyển đổi số và chuyển đổi xanh hiệu quả.