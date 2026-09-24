Lâm Đồng: Thúc đẩy thực hành ESG và quản trị số

Quang cảnh Diễn đàn “Thực hành ESG và quản trị số: Vé thông hành vào chuỗi giá trị toàn cầu” tại Lâm Đồng.

Đây là hoạt động mở đầu Tuần lễ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng năm 2026 với chủ đề “Chuyển đổi kép-Xanh và Số”. Diễn đàn cũng là hoạt động cụ thể triển khai thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Lâm Đồng và VCCI giai đoạn 2026-2030; đồng thời tạo không gian để cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia, tổ chức tư vấn trao đổi về thực hành ESG (môi trường, xã hội và quản trị), chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường quốc tế.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó Chủ tịch VCCI Bùi Trung Nghĩa nhấn mạnh, nếu trước đây doanh nghiệp chủ yếu cạnh tranh bằng giá, chất lượng, tiến độ giao hàng và khả năng mở rộng thị trường thì nay những tiêu chí đó vẫn rất quan trọng nhưng không đủ để bảo đảm khả năng cạnh tranh thành công của doanh nghiệp. Luật chơi của thị trường quốc tế đang thay đổi rất nhanh, khách hàng quan tâm nhiều hơn đến nguồn gốc, nguyên liệu. Các thị trường phát triển đặt ra yêu cầu ngày càng cao về môi trường, phát thải carbon, bao bì, sản phẩm xanh, trách nhiệm xã hội và tính minh bạch trong quản trị.

Các đại biểu là doanh nghiệp tham dự Diễn đàn “Thực hành ESG và quản trị số: Vé thông hành vào chuỗi giá trị toàn cầu”.

Thực tiễn cho thấy, thương mại xanh đang dần trở thành một “luật chơi” mới để doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Các yêu cầu về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn kỹ thuật xanh ngày càng trở nên phổ biến và trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp. Cùng với đó, các nhà nhập khẩu, các tập đoàn lớn và các nhà đầu tư ngày càng yêu cầu doanh nghiệp phải có khả năng cung cấp dữ liệu, chứng minh và giải trình về quá trình sản xuất.

Phó Chủ tịch VCCI Bùi Trung Nghĩa phát biểu khai mạc Diễn đàn “Thực hành ESG và quản trị số: Vé thông hành vào chuỗi giá trị toàn cầu” tại Lâm Đồng.

Các đại biểu được trao đổi, cung cấp thông tin tại Diễn đàn “Thực hành ESG và quản trị số: Vé thông hành vào chuỗi giá trị toàn cầu”.

Theo ông Nghĩa, quản trị số giúp doanh nghiệp có dữ liệu tốt hơn, tạo ra quyết định nhanh hơn, minh bạch hơn và kiểm soát tốt hơn toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh. Việc áp dụng các tiêu chuẩn ESG cũng giúp doanh nghiệp nhìn nhận đầy đủ hơn những tác động về môi trường, xã hội và quản trị; từ đó nhận diện rủi ro, nâng cao trách nhiệm và xây dựng niềm tin với khách hàng, đối tác, người lao động và nhà đầu tư. Khi chuyển đổi số kết hợp với chuyển đổi xanh, doanh nghiệp có thể hình thành hệ thống quản trị dựa trên dữ liệu, trong đó thông tin về sản xuất, năng lượng, nguyên liệu, phát thải, chất lượng sản phẩm và chuỗi cung ứng được quản lý ngày càng minh bạch.

Với Lâm Đồng, thực hành ESG và quản trị số càng trở nên có ý nghĩa khi tỉnh có hơn 30.000 doanh nghiệp đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực như, khai khoáng, chế biến hàng xuất khẩu, du lịch và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Nhiều sản phẩm có tiềm năng tham gia sâu vào thị trường quốc tế như cà-phê, nông sản, rau củ quả, thực phẩm chế biến.

Các đại biểu tham quan gian hàng đặc trưng được trưng bày trong khuôn khổ diễn đàn.

Phó Chủ tịch VCCI cho rằng, để đi xa hơn, doanh nghiệp không thể chỉ dừng ở việc “có sản phẩm để bán”, mà phải tiến tới có sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường, có dữ liệu để chứng minh, có hệ thống quản trị để kiểm soát và có năng lực giải trình với đối tác. Đây là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp Lâm Đồng duy trì đơn hàng, mở rộng thị trường và tham gia các chuỗi giá trị có yêu cầu cao hơn.

Các đại biểu tham dự thảo luận giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tại diễn đàn.

Theo đánh giá, hiện nay phần lớn các doanh nghiệp Lâm Đồng có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, do đó trong quá trình triển khai và thực hiện các cam kết cũng như tiêu chuẩn cụ thể của ESG rất cần sự liên kết, hợp tác và chia sẻ thông tin giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với ngân hàng, tổ chức tư vấn, các trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức hỗ trợ; đặc biệt là sự đồng hành của chính quyền địa phương để doanh nghiệp Lâm Đồng có thể tiếp cận được các hỗ trợ về công nghệ, vốn xanh, tín dụng ưu đãi và năng lực quản trị để có thể thực hiện chuyển đổi số và chuyển đổi xanh một cách phù hợp và hiệu quả nhất.

Đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ký kết biên bản ghi nhớ tại diễn đàn.

Tại diễn đàn, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, nguồn vốn xanh, tín dụng ưu đãi; tăng cường liên kết với ngân hàng, tổ chức tư vấn, cơ sở nghiên cứu và các tổ chức hỗ trợ để từng bước nâng cao năng lực quản trị, thực hiện chuyển đổi số và chuyển đổi xanh hiệu quả.