Lâm Đồng tăng cường hỗ trợ thanh niên trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác thanh niên; rà soát mục tiêu, nhiệm vụ tại các kế hoạch của UBND tỉnh và kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2026.

Các sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động xây dựng môi trường thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm; lựa chọn những vấn đề thực tiễn trong phát triển ngành, địa phương để đặt hàng thanh niên, trí thức trẻ và doanh nghiệp trẻ nghiên cứu, đề xuất giải pháp.

Các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên Lâm Đồng tham gia trưng bày tại vòng bán kết khu vực miền Nam cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức

Đặc biệt, tỉnh chú trọng hỗ trợ thanh niên nông thôn, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận đào tạo nghề, việc làm, tín dụng chính sách, công nghệ và thị trường; nhân rộng các mô hình sinh kế hiệu quả, tạo việc làm bền vững. Đồng thời, tạo điều kiện để thanh niên và doanh nghiệp do thanh niên làm chủ tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các nội dung liên quan đến phát triển thanh niên, nâng cao năng suất lao động và phát triển thị trường lao động. Các đơn vị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh thông qua Sở Nội vụ theo quy định.