Nông dân cần hướng đến sản xuất thuận thiên. (ẢNH: THANH HẢI)

Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng bước vào chặng đường phát triển mới với một không gian sản xuất rộng mở và thế mạnh cộng hưởng chưa từng có. Sự kết nối các tiểu vùng sinh thái đặc trưng, từ vùng cao nguyên nông nghiệp công nghệ cao, vùng nguyên liệu cây công nghiệp chủ lực đến vùng trung du và dải duyên hải, đã tạo nên lợi thế lớn về quỹ đất, sự đa dạng ngành hàng và dư địa bứt phá cho kinh tế nông nghiệp, kinh tế tập thể.

Không gian phát triển rộng lớn hơn không chỉ mở ra cơ hội mở rộng thị trường và liên kết chuỗi giá trị, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tổ chức lại sản xuất bài bản, đồng bộ và hiện đại hơn trên toàn địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội thảo. (ẢNH: VÂN VÂN)

Thời điểm này, người tiêu dùng và các thị trường xuất khẩu không chỉ quan tâm đến chất lượng, sản lượng, mà còn đòi hỏi minh bạch nguồn gốc, không gây mất rừng hay suy thoái rừng, tôn trọng môi trường, người lao động và quản trị hiệu quả. Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR), các tiêu chuẩn xanh, ESG và yêu cầu tiếp cận tín dụng xanh đang chuyển nhanh từ khuyến nghị thành điều kiện tiên quyết để nông sản Lâm Đồng giữ vững uy tín và vươn xa.

Các chuyên gia hướng dẫn nông dân trồng thanh long. (ẢNH: THANH HẢI)

Do đó, nông dân cần chuyển đổi số, nông nghiệp thuận thiên và thực hành ESG thực sự trở thành "tấm hộ chiếu" thị trường, đòn bẩy tín dụng xanh và động lực liên kết chuỗi, giúp hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp làm chủ dữ liệu, thương hiệu và phát triển bền vững.

Vườn thanh long xuất khẩu sang thị trường châu Âu và Hoa Kỳ. (ẢNH: THANH HẢI)

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp cần thống nhất định hướng phát triển kinh tế tập thể, liên kết chuỗi giá trị và chuyển đổi số gắn với nông nghiệp thuận thiên, thích ứng biến đổi khí hậu giai đoạn 2026-2030.

Các chuyên gia trao đổi tại hội nghị. (ẢNH: VÂN VÂN)

Tại hội thảo, nhiều chuyên gia đã chia sẻ những giải pháp thiết thực, dễ áp dụng về quản lý mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, bảo hộ nhãn hiệu, thực hành ESG, công nghệ số và tín dụng xanh. Chương trình tạo diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, ngân hàng với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác để cùng nhận diện và tháo gỡ những vướng mắc thực tế từ cơ sở.