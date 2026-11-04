Lâm Đồng thúc đẩy kinh tế số, xã hội số phục vụ người dân, doanh nghiệp

Lâm Đồng đặt mục tiêu đưa kinh tế số trở thành một trong những động lực tăng trưởng nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp. (Ảnh minh họa, có hỗ trợ AI).

Kế hoạch cụ thể hóa Quyết định số 1033/QĐ-TTg ngày 9/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ, gắn chuyển đổi số với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trọng tâm triển khai là đưa công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý và cung cấp dịch vụ, qua đó tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tham gia vào môi trường số.

Đến năm 2030, Lâm Đồng phấn đấu trên 60% doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng công nghệ số. Doanh nghiệp được hỗ trợ đánh giá mức độ chuyển đổi số, lựa chọn giải pháp phù hợp và sử dụng nền tảng số trong quản trị, tài chính, nhân sự, chăm sóc khách hàng, quản lý chuỗi cung ứng.

Tỉnh khuyến khích đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, Internet vạn vật (IoT) và tự động hóa. Trong công nghiệp, 5 doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn giải pháp chuyển đổi số, phát triển sản xuất thông minh, từ giám sát quy trình, kết nối thiết bị đến nâng cao hiệu quả vận hành.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, mục tiêu là 70% số xã có hợp tác xã ứng dụng giải pháp công nghệ số hoặc nền tảng số trong quản trị, vận hành. Lâm Đồng định hướng hình thành vùng sản xuất thông minh, ứng dụng công nghệ quản lý vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, giám sát môi trường và phát triển nông nghiệp chính xác.

Tỉnh Lâm Đồng phấn đấu doanh thu thương mại điện tử chiếm 15–17% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng; tối thiểu 70% cơ sở du lịch sử dụng nền tảng số phục vụ quản trị, kinh doanh. Việc số hóa thông tin, xây dựng dữ liệu và nền tảng dùng chung nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ số, Lâm Đồng đặt mục tiêu 100% hộ gia đình được tiếp cận Internet băng rộng cáp quang tốc độ 1Gb/s vào năm 2030. Mạng 5G phấn đấu phủ sóng 99% dân số, tốc độ tối thiểu 100Mb/s; tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 100% trên toàn bộ mạng Internet.

Song song với hạ tầng kết nối, tỉnh hoàn thiện nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; chuẩn hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành và kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia. Hệ thống dữ liệu không gian địa lý dùng chung cùng danh mục dữ liệu mở được cập nhật để phục vụ quản lý và phát triển kinh tế số.

Năm 2027, tỉnh dự kiến ban hành kế hoạch ứng dụng AI trong cơ quan nhà nước. Giai đoạn 2027–2028, AI được thí điểm hỗ trợ phân tích dữ liệu, dự báo và chỉ đạo, điều hành. Doanh nghiệp được khuyến khích nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI trong sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ.

Với xã hội số, Lâm Đồng hướng tới trên 70% người từ 18 tuổi có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân; đào tạo kỹ năng số cơ bản cho ít nhất 50.000 lượt người trong độ tuổi lao động. Tỷ trọng quy mô đào tạo đại học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán được đặt mục tiêu đạt 40%.

Các nhiệm vụ về y tế, giáo dục, thanh toán điện tử và dịch vụ công trực tuyến gắn với nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ, đặc biệt ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Đây là hướng triển khai nhằm để thành quả chuyển đổi số phục vụ nhu cầu hằng ngày của người dân.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện; tham mưu phát triển hạ tầng, dữ liệu, nền tảng số, cập nhật Khung kiến trúc số của tỉnh. Cơ quan này xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá và cơ chế theo dõi, bảo đảm các nhiệm vụ triển khai đồng bộ, phù hợp điều kiện địa phương trong quá trình chuyển đổi số.