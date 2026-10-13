Lâm Đồng thúc đẩy hợp tác thương mại, du lịch với Nam Phi

Quang cảnh buổi tiếp xã giao Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nam Phi

Buổi tiếp diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Nam Phi được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược vào tháng 11/2025, mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương và doanh nghiệp 2 nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn trao đổi về tình hình của địa phương và mong muốn hợp tác với Nam Phi

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn giới thiệu tiềm năng của Lâm Đồng sau khi hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận.

Tỉnh có thế mạnh về khoáng sản, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch. 9 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,51%; toàn tỉnh có 247 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn khoảng 8,9 tỷ USD.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn tặng quà lưu niệm cho bà Vuyiswa Tulelo, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam

Trong nông nghiệp, Lâm Đồng có khoảng 110.700 ha sản xuất ứng dụng công nghệ cao, diện tích cà phê khoảng 328.000 ha. Tuy nhiên, hơn 98% cà phê xuất khẩu vẫn ở dạng nhân thô. Vì vậy, tỉnh ưu tiên phát triển chế biến sâu, nâng cao giá trị nông sản và mở rộng thị trường.

Lãnh đạo tỉnh nhìn nhận hợp tác kinh tế với Nam Phi còn hạn chế. Kim ngạch thương mại 2 bên đạt khoảng 0,7 triệu USD trong 9 tháng đầu năm 2026, trong khi tỉnh chưa có dự án đầu tư của Nam Phi.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng quà của tỉnh cho Đoàn công tác của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam

Lâm Đồng mong muốn Đại sứ quán hỗ trợ kết nối nhà đầu tư, doanh nghiệp trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, năng lượng, khoáng sản, du lịch và logistics.

Tỉnh cũng đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường Nam Phi, đưa cà phê, chè, hạt điều, hồ tiêu, rau quả, hoa và sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng nước này.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam Vuyiswa Tulelo bày tỏ mong muốn tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp Nam Phi với Lâm Đồng

Đại sứ Vuyiswa Tulelo cho biết mong muốn tăng cường kết nối doanh nghiệp, tạo điều kiện để các đơn vị hai bên khảo sát, tìm hiểu và xây dựng cơ hội hợp tác.

Bà kỳ vọng những chuyến thăm tiếp theo sẽ có thêm doanh nghiệp Nam Phi đến Lâm Đồng, nhất là để tìm hiểu tiềm năng du lịch và kết nối thương mại.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam Vuyiswa Tulelo tặng quà lưu niệm lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng

Đại sứ cũng đề xuất nghiên cứu thiết lập quan hệ hợp tác giữa Lâm Đồng với một địa phương của Nam Phi. Việc tăng cường giao lưu Nhân dân, kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và cộng đồng sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác thực chất. Hai bên có thể tìm hiểu cơ hội bổ trợ trong nông nghiệp, nhất là các sản phẩm có tính mùa vụ.

Lâm Đồng mong muốn phối hợp với Đại sứ quán Nam Phi quảng bá du lịch, kết nối doanh nghiệp lữ hành, trao đổi kinh nghiệm nông nghiệp và tăng cường giao lưu văn hóa, thể thao. Tỉnh cũng đề xuất mời các đối tác Nam Phi tham gia Festival Hoa Đà Lạt, đồng thời nghiên cứu kết nối với một địa phương có điều kiện tương đồng để xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam chụp hình lưu niệm