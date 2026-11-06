Lâm Đồng thúc đẩy du lịch xanh, hướng tới giảm rác thải nhựa vào năm 2030

Việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu đồng loạt cắt giảm sản phẩm nhựa dùng một lần, siết chặt quản lý môi trường tại các khu, điểm du lịch và đặc khu Phú Quý hướng tới mốc 2030 không chỉ là giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường, mà còn là bước đi chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh, gắn kết du lịch với các tiêu chuẩn ESG và kinh tế tuần hoàn.

Không gian du lịch sinh thái từ cao nguyên cho đến các vùng ven biển, sông hồ tại Lâm Đồng đang đối mặt với thách thức lớn từ ô nhiễm rác thải nhựa. Nhằm hiện thực hóa Kế hoạch quản lý, giảm thiểu chất thải nhựa theo Quyết định số 5095/QĐ-UBND của UBND tỉnh, ngành du lịch yêu cầu toàn hệ thống từ cơ quan quản lý, hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp cho đến mỗi du khách phải chuyển biến từ nhận thức thành hành động thực tiễn.

Không gian du lịch xanh - sạch - đẹp tại các khu điểm tham quan trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: C.H)

Theo đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn tại khu vực ven biển và không gian công cộng phải từng bước loại bỏ hoàn toàn túi ni lông khó phân hủy, chai nhựa dùng một lần và các vật dụng nhựa tiện lợi.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng đóng vai trò nòng cốt trong việc tăng cường tuyên truyền, vận động các hội viên giữ gìn cảnh quan và xây dựng không gian du lịch xanh - sạch - đẹp. Song song đó, các cơ sở lưu trú và nhà hàng được khuyến khích chủ động áp dụng mô hình du lịch giảm nhựa, tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng, nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên và tăng cường hoạt động phân loại, tái chế chất thải tại nguồn.

Giảm sản phẩm nhựa dùng một lần là một trong những giải pháp được khuyến khích nhằm xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch xanh tại Lâm Đồng. (Ảnh: C.H)

Đặc biệt, công tác cắt giảm đồ nhựa dùng một lần được siết chặt đối với các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch tại khu vực ven biển, tuyệt đối không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa tiện lợi. Tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng hay điểm tham quan, lộ trình từng bước hạn chế và tiến tới loại bỏ hoàn toàn chai nhựa đựng nước uống đang được triển khai đồng bộ, coi đây là tiêu chuẩn bắt buộc trong định hướng phát triển du lịch xanh.

Bên cạnh rác thải rắn, công tác kiểm soát nguồn nước thải và rác thải tự nhiên cũng đặt ra những yêu cầu khắt khe. Các cơ sở du lịch phải vận hành đầy đủ hệ thống xử lý nước thải tại chỗ, tuyệt đối không xả thải chưa đạt quy chuẩn ra hệ thống thoát nước mưa, sông, hồ hay bãi biển. Đồng thời, các đơn vị cần chủ động bố trí nhân lực và phương tiện để thu gom kịp thời lượng rác trôi dạt bất thường, tránh tình trạng tồn đọng làm ảnh hưởng tiêu cực đến cảnh quan chung.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại Lâm Đồng cần từng bước chuyển đổi mô hình vận hành, loại bỏ sản phẩm nhựa dùng một lần nhằm bảo vệ cảnh quan và hệ sinh thái môi trường. (Ảnh: C.H)

Ở cấp độ quản lý địa phương, UBND các xã, phường và đặc khu Phú Quý có trách nhiệm rà soát, gắn chặt nhiệm vụ bảo vệ môi trường với từng cơ sở du lịch trên địa bàn. Chính quyền cơ sở cùng các lực lượng chức năng sẽ khẩn trương tổ chức thu gom, xử lý triệt để lượng rác thải tồn đọng tại các bãi biển, bờ kè, cửa sông và hồ, đặc biệt là trong các mùa du lịch cao điểm, bảo đảm giữ vững hình ảnh một điểm đến văn minh và thân thiện với thiên nhiên.

Dưới góc nhìn của Tạp chí Kinh tế và Môi trường, chiến dịch này mang ý nghĩa kinh tế - xã hội sâu sắc. Một điểm đến hấp dẫn không thể trường tồn nếu đánh đổi môi trường sinh thái lấy tăng trưởng ngắn hạn. Việc các doanh nghiệp du lịch chủ động tối ưu hóa tài nguyên, chia sẻ phương tiện thu gom rác hay huy động nguồn lực xã hội hóa không chỉ giúp tối ưu hóa chi phí vận hành theo mô hình kinh tế tuần hoàn, mà còn tạo ra giá trị khác biệt cho thương hiệu. Khi mỗi cơ sở lưu trú trở thành một "điểm đến giảm nhựa" và mỗi du khách có ý thức trách nhiệm hơn, Lâm Đồng sẽ củng cố vững chắc hình ảnh một điểm đến văn minh, an toàn, đáp ứng xu hướng dịch chuyển toàn cầu hướng tới phát triển bền vững.