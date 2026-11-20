Các đại biểu Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, cùng đại diện các tổ chức, đơn vị, HTX và đối tác quốc tế tham dự phiên tọa đàm

Tham dự tọa đàm có bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; bà Brenda Candries, Quản lý chương trình, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, cùng đại diện các tổ chức, đơn vị, HTX và đối tác quốc tế.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về mục tiêu, hoạt động và vai trò của chuyển đổi số trong nâng cao năng lực quản trị, tổ chức sản xuất và phát triển chuỗi giá trị cà phê. Trong đó, nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ số vào quản lý dữ liệu, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và năng lực cạnh tranh của các HTX.

Bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại phiên tọa đàm

Các tham luận tại tọa đàm cũng mang đến nhiều góc nhìn thực tiễn về phát triển chuỗi giá trị cà phê, từ sản xuất hữu cơ, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu đến mở rộng liên kết tiêu thụ.

Các đại biểu tham dự phiên tọa đàm

Bên cạnh đó, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang phát triển cà phê arabica có giá trị kinh tế cao tại Quảng Ngãi; xây dựng vùng trồng cà phê đặc sản chất lượng cao gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tại Quảng Trị.

Góc nhìn của nông hộ về việc kết nối thực tiễn sản xuất với công nghệ và thị trường cũng được đề cập, nhấn mạnh vai trò chủ thể của người sản xuất trong quá trình tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị cà phê toàn cầu.

Các đại biểu tham dự phiên tọa đàm

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức trao tặng, bàn giao thiết bị văn phòng và phần mềm hỗ trợ chuyển đổi số cho các HTX thụ hưởng thuộc dự án YOUCOOL. Hoạt động nhằm giúp các HTX từng bước ứng dụng công nghệ vào quản lý, sản xuất, kinh doanh và phát triển chuỗi giá trị.

Đại diện các HTX tiếp nhận hỗ trợ bày tỏ sự cảm ơn, đồng thời cam kết khai thác, sử dụng hiệu quả các thiết bị và phần mềm được trao tặng.

Các đại biểu cũng giới thiệu các giải pháp số phục vụ quản trị, hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX; chia sẻ kinh nghiệm từ Italia trong tổ chức chuỗi giá trị cà phê, liên kết giữa HTX, doanh nghiệp và thị trường, cũng như ứng dụng chuyển đổi số trong truy xuất nguồn gốc và nâng cao giá trị sản phẩm.

Đại diện các HTX cà phê tại Việt Nam tham dự phiên tọa đàm

Phiên thảo luận chuyên sâu tập trung nhận diện những khó khăn, nhu cầu và nhóm giải pháp ưu tiên trong tổ chức sản xuất, quản trị dữ liệu, truy xuất nguồn gốc, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và tiếp cận thị trường. Các bên đồng thời trao đổi cơ hội hợp tác giữa HTX Việt Nam với các HTX, đối tác Italia, hướng đến hình thành những kết nối thực chất và xác định các bước triển khai tiếp theo.

Tọa đàm kỳ vọng tăng cường hợp tác, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong hoạt động của HTX, góp phần nâng cao năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm và phát triển chuỗi giá trị cà phê theo hướng bền vững, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế.