Lâm Đồng thua Sông Lam Nghệ An 0 - 2 tại Cúp Quốc gia Sacombank 2026/27
Chiều 6/10, trong khuôn khổ Cúp Quốc gia Sacombank 2026/27, đội bóng Lâm Đồng có cuộc đối đầu và để thua đội Sông Lam Nghệ An 0 - 2 trên Sân vận động Đà Lạt.
Sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc đầy hứng khởi, chủ động đẩy cao đội hình, tạo thế trận giằng co ngay từ những phút đầu.
Các cầu thủ Lâm Đồng trong trang phục màu xanh thi đấu tự tin, nỗ lực kiểm soát bóng và tổ chức nhiều pha tấn công về phía khung thành Sông Lam Nghệ An.
Trong trang phục màu vàng, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An với lực lượng giàu kinh nghiệm cũng liên tục triển khai các pha lên bóng, tạo sức ép về phía khung thành Lâm Đồng.
Những phút cuối hiệp 1, Lâm Đồng liên tiếp đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, các cơ hội đều không được chuyển hóa thành bàn thắng. Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
Sang hiệp 2, trận đấu tiếp tục diễn ra với tốc độ cao. Hai đội liên tục có những pha đáp trả nguy hiểm, tạo nên thế trận khá cân bằng.
Thủ môn của Lâm Đồng và Sông Lam Nghệ An đều thi đấu tập trung, hóa giải nhiều tình huống dứt điểm của đối phương.
Khi trận đấu bước vào những phút cuối, Sông Lam Nghệ An tận dụng tốt cơ hội, liên tiếp ghi 2 bàn thắng và giành chiến thắng 2 - 0 trước Lâm Đồng tại Cúp Quốc gia Sacombank 2026/27.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lam-dong-thua-song-lam-nghe-an-0-2-tai-cup-quoc-gia-sacombank-2026-27-468109.html