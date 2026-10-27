Lâm Đồng thua 1 - 2 trước Công an nhân dân trên sân nhà Đà Lạt

Đông đảo người hâm mộ bóng đá Đà Lạt đến sân cổ vũ cho đội nhà Lâm Đồng

Trước vòng 5, Công an nhân dân có 2 trận thắng, 1 trận hòa, nằm trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, Lâm Đồng mới giành được 1 chiến thắng sau 4 vòng đấu, thuộc nhóm cuối bảng.

Và thực tế, trận đấu vòng 5 giữa Lâm Đồng và Công an nhân dân trên sân nhà Đà Lạt đã phản ánh rõ sự chênh lệch đó. Suốt hiệp 1, chủ nhà Lâm Đồng chủ yếu tổ chức phòng thủ, rất ít cơ hội dâng cao uy hiếp khung thành đối thủ. Các cầu thủ Lâm Đồng phần lớn thi đấu trên phần sân nhà, vất vả chống đỡ những pha hãm thành liên tục của đội khách Công an nhân dân.

Công an nhân dân (áo đỏ) với thể lực dồi dào, đội hình đồng đều đã áp đảo đội chủ nhà Lâm Đồng (áo xanh) trong hiệp 1. Trong ảnh, cầu thủ Lâm Đồng bị 3 cầu thủ đội khách vây ráp trong một pha tấn công hiếm hoi

Trong khi đó, Công an nhân dân có đội hình đồng đều, thể lực tốt, khả năng giữ bóng và phối hợp ăn ý. Đáng chú ý, tiền đạo ngoại Gonzalo Schorr Fonari (số 86) và trung vệ Đỗ Phi Long (số 95), cầu thủ nước ngoài nhập tịch, đều thi đấu xông xáo, góp phần giúp đội khách duy trì thế trận áp đảo trước chủ nhà Lâm Đồng.

Với thể hình cao lớn, cầu thủ nhập tịch Đỗ Phi Long (áo đỏ) tranh bóng rất quyết liệt với 1 cầu thủ Lâm Đồng (áo xanh)

2 bàn thắng của đội khách Công an nhân dân trước chủ nhà Lâm Đồng đều đến trong hiệp 1 nhờ vào sự áp đảo thế trận này, cả 2 bàn đều do cầu thủ Trần Đình Tiến, mang áo thi đấu số 7, chơi rất hay bên cánh phải ghi được. Bàn đầu tiên ở phút 27 và bàn thứ 2 ở phút thứ 35.

Phải rất vất vả, các cầu thủ Lâm Đồng (áo xanh) mới đi bóng qua được cầu thủ đội khách

Sang hiệp 2, với những khuôn mặt mới được tung vào sân, chủ nhà Lâm Đồng đã dần lấy lại thế trận và có những pha phản công rất sắc nét. Một trong những tình huống như vậy đã được chuyển hoá thành bàn thắng ở phút 77 do công của cầu thủ Lê Anh Toàn, mang số áo 40 của Lâm Đồng.

Một pha phối hợp đá phạt của cầu thủ Lâm Đồng (áo xanh) trước khu vực cầu môn đội khách Công an nhân dân (áo đỏ)

Đáng khen cho thủ môn Trương Lâm Nhật (số 24) của chủ nhà Lâm Đồng khi có màn trình diễn khá xuất sắc. Anh nhiều lần cứu thua, cản phá thành công những cú dứt điểm cận thành của các cầu thủ đội khách.

Tỷ số 1 - 2 được giữ nguyên đến hết trận, với chiến thắng thuộc về Công an nhân dân.

Ở vòng 6 Giải hạng Nhất quốc gia 2026/2027, Lâm Đồng sẽ có chuyến làm khách trên sân Cẩm Phả của đội Quảng Ninh vào ngày 30/10.