Lâm Đồng thua 0-4 trước Quy Nhơn United ở vòng 4 giải hạng Nhất quốc gia

Lâm Đồng (áo xanh) ra quân trong trận gặp chủ nhà Quy Nhơn United (áo vàng) trên sân Quy Nhơn tại Vòng 4 giải hạng Nhất quốc gia Sacombank 2026/2027

Trước vòng đấu này, Quy Nhơn United mới có 1 điểm sau 3 trận, nên rất cần một chiến thắng trên sân nhà để cải thiện thứ hạng. Trong khi đó, Lâm Đồng bước vào trận đấu với tinh thần hưng phấn sau chiến thắng 3-0 trước Đại học Văn Hiến ở vòng 3, trên sân nhà Đà Lạt.

Công bằng mà nói, trận đấu trên sân Quy Nhơn khá cân bằng trong những phút đầu hiệp 1. Cả 2 đội đều chơi thận trọng, chặt chẽ ở các pha lên bóng. Tuy nhiên chủ nhà Quy Nhơn United đã tận dụng tốt cơ hội ở phút 34 hiệp 1 khi mở được tỷ số trận đấu nhờ công của cầu thủ Đào Gia Việt trong một pha bóng tấn công đẹp mắt.

Sang hiệp 2, Lâm Đồng đã nỗ lực dâng cao tìm cơ hội gỡ bàn. Tuy nhiên đội bóng cao nguyên cũng bộc lộ sơ hở ở một bên cánh trong phòng ngự. Quy Nhơn United nhanh chóng khai thác điểm yếu này và liên tiếp ghi 3 bàn chỉ trong 10 phút.

Phút 64, cầu thủ Trịnh Long Vũ của Quy Nhơn United nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà. 7 phút sau, cầu thủ Đinh Thành Luân tiếp tục lập công, nâng bàn thắng cho chủ nhà lên 3-0. Chỉ 4 phút sau, cầu thủ Lê Thanh Phong ghi bàn ấn định tỷ số 4-0 cho Quy Nhơn United.

Các cầu thủ chủ nhà Quy Nhơn United (áo vàng) ăn mừng sau 1 pha ghi bàn vào lưới đội khách Lâm Đồng

Tại Vòng 5 giải hạng Nhất quốc gia sắp đến, Lâm Đồng sẽ gặp đội PVF- Công an Nhân dân tại sân nhà Đà Lạt vào chiều ngày 27/10. Đây là thử thách không nhỏ đối với đội chủ nhà Lâm Đồng, khi đối thủ đã có 2 chiến thắng và 1 trận hòa sau 4 vòng đấu.