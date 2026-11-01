Lâm Đồng thua 0-2 trước Thép Cần Thơ tại Vòng 6 giải hạng Nhất quốc gia

Thép Cần Thơ là đội bóng được chuyển giao từ CLB Quảng Ninh về Cần Thơ trong mùa giải Hạng Nhất quốc gia năm nay. Đội sở hữu lực lượng khá đồng đều, có sự góp mặt của các ngoại binh cùng ban huấn luyện giàu kinh nghiệm.

Các cầu thủ Lâm Đồng bày tỏ quyết tâm trước khi vào trận đấu trên sân Cần Thơ

Chính vì vậy, ngay từ đầu trận, Lâm Đồng bố trí đội hình thiên về phòng ngự, chủ động chơi chắc chắn trên phần sân nhà và chờ sơ hở của đối phương để tổ chức phản công.

Lối chơi này phát huy hiệu quả khi Lâm Đồng ngăn chặn các pha tấn công của chủ nhà Thép Cần Thơ. Đồng thời tạo được một số tình huống phản công khá sắc nét. Tuy nhiên, trong suốt hiệp 1, không đội nào ghi được bàn thắng.

Sang hiệp 2, chủ nhà Thép Cần Thơ liên tục dâng cao đội hình, gây sức ép về phía cầu môn Lâm Đồng. Đội khách có nhiều thời điểm phải căng mình chống đỡ.

Đến phút 80, từ cánh trái, ngoại binh Santos Thaileon của Thép Cần Thơ đưa bóng vào khu vực cầu môn để Văn Vinh tung cú dứt điểm, đưa bóng vào lưới Lâm Đồng, giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, Lâm Đồng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và tạo ra nhiều tình huống sóng gió trước cầu môn Thép Cần Thơ. Tuy nhiên, các cầu thủ không tận dụng được cơ hội.

Đến phút 89, Lâm Đồng tiếp tục nhận bàn thua thứ 2, cũng từ dấu ấn của ngoại binh đội chủ nhà. Trong một pha phản công nhanh bên cánh trái, Santos Thaileon đưa bóng vào lưới Lâm Đồng, ấn định chiến thắng 2-0 cho Thép Cần Thơ.

Sau trận đấu này, Lâm Đồng sẽ trở về sân nhà Đà Lạt, tiếp đón CLB Khatoco Khánh Hòa trong khuôn khổ Vòng 7, diễn ra vào chiều 7/11.