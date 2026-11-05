Lâm Đồng thu nhận ADN của hơn 1.000 thân nhân liệt sĩ, hỗ trợ tìm danh tính hài cốt

Ngày 5/11, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong hai ngày 3 và 4/11, lực lượng công an toàn tỉnh đã triển khai đợt 2 thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ, với 1.077 trường hợp đăng ký tại 16 điểm tập trung.

Trong đó, 48 trường hợp đăng ký thu nhận mẫu lưu động, chủ yếu là người cao tuổi, sức khỏe yếu, gặp khó khăn trong việc đi lại.

Lực lượng Công an phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ.

Đây là hoạt động thực hiện Kế hoạch số 453/KH-BCA-C06 ngày 8/6/2026 của Bộ Công an về mở đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin, nhằm bổ sung dữ liệu phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Để triển khai chương trình, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Lâm Đồng đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo công an các xã, phường rà soát, hoàn thiện hồ sơ, dữ liệu thân nhân liệt sĩ.

Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức, từ trực tiếp, hệ thống truyền thanh cơ sở đến các nền tảng số, giúp các gia đình hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và chủ động tham gia.

Tổ công tác lưu động đến tận nhà thu nhận mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ gặp khó khăn trong việc đi lại.

Đáng chú ý, đối với những trường hợp tuổi cao, sức yếu, không thể đến địa điểm tập trung, các tổ công tác lưu động phối hợp với công an cấp xã trực tiếp đến tận nhà thu nhận mẫu, tạo điều kiện thuận lợi cho thân nhân liệt sĩ.

Tại phường Đông Gia Nghĩa, ngày 3/11, công an phường phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thu nhận mẫu ADN của 9 thân nhân liệt sĩ. Trong đó, 7 trường hợp được hướng dẫn thực hiện tại địa điểm tập trung, 2 trường hợp tuổi cao, sức khỏe yếu được lực lượng công an đến tận nhà hỗ trợ.

Cùng ngày, Công an xã Đắk Wil phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức đưa đón, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ tham gia thu nhận mẫu. Công an xã Nhân Cơ cũng hoàn thành 100% chỉ tiêu thu nhận mẫu ADN được giao trong đợt 2 năm 2026.

Cán bộ, chiến sĩ Công an hỗ trợ người cao tuổi thực hiện các thủ tục thu nhận mẫu ADN.

Tại xã Đạ Tẻh 2, ngày 4/11, lực lượng công an phối hợp với các đơn vị chuyên môn thu nhận được 7 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ. Công tác kê khai, kiểm tra, đối chiếu thông tin và lấy mẫu được thực hiện theo quy trình chuyên môn.

Tại khu vực La Gi, chương trình được tổ chức chiều 3/11 tại Hội trường Công an phường La Gi, với sự phối hợp của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công ty Cổ phần Sinh học phân tử Geneviet. Đợt này, lực lượng chức năng tổ chức thu nhận 40 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ thuộc 6 xã, phường gồm La Gi, Phước Hội, Tân Hải, Sơn Mỹ, Hàm Tân và Tân Minh.

Các lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Quá trình thu nhận, thân nhân liệt sĩ được hướng dẫn kiểm tra, đối chiếu thông tin, xác thực căn cước công dân, sinh trắc học bằng khuôn mặt, vân tay và lấy mẫu sinh phẩm theo quy trình. Những trường hợp cao tuổi, sức khỏe yếu được cán bộ công an tận tình hỗ trợ.

Tại xã Hàm Thuận Nam, trong hai ngày 3 và 4/11, công an xã phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an các xã Hàm Thạnh, Hàm Kiệm, Tân Lập, Tân Thành thu nhận được 24 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ theo dòng họ ngoại.

Riêng sáng 4/11, tổ công tác tiếp tục đến tận nhà thu nhận mẫu đối với những người tuổi cao, sức yếu, không thể đến địa điểm tập trung.

Còn tại xã Đức Trọng, điểm thu nhận mẫu được bố trí tại hội trường công an xã, phục vụ thân nhân liệt sĩ thuộc 16 xã, phường. Địa phương huy động các lực lượng công an, y tế, đoàn thể và dân quân tự vệ tham gia đón tiếp, hướng dẫn, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm các điều kiện cần thiết để chương trình diễn ra thuận lợi.

Hoạt động thu nhận mẫu ADN góp phần hiện thực hóa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Việc thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu sinh học, phục vụ phân tích, đối sánh quan hệ huyết thống và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đối với nhiều gia đình, đây còn là cơ hội tìm lại thông tin về người thân đã hy sinh sau hàng chục năm chờ đợi. Thông qua việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chương trình góp phần đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các gia đình, đồng thời thể hiện trách nhiệm, lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.