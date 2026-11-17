Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc

Theo báo cáo của tổ công tác, việc xây dựng đề án được triển khai trên cơ sở các chủ trương, định hướng của Trung ương và tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khai thác không gian tầm thấp.

PGS.TS. Phạm Thị Thanh Xuân, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - Luật trình bày chuyên môn về giải pháp kỹ thuật ứng dụng công nghệ UAV trong định danh vùng trồng cà phê đáp ứng tiêu chuẩn EUDR

Thời gian qua, tổ công tác đã chủ động kết nối, mời các chuyên gia, đơn vị tư vấn có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, dữ liệu và ứng dụng UAV tham gia trao đổi, hỗ trợ xây dựng phương án kỹ thuật trong xây dựng đề án nhằm đáp ứng quy định của Liên minh châu Âu (EUDR), phục vụ phát triển kinh tế không gian tầm thấp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Nhâm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Tổ phó Thường trực Tổ công tác báo cáo tại buổi làm việc

Đối với công tác khảo sát, tổ công tác đã làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh để thu thập thông tin về hiện trạng vùng trồng cà phê, gồm diện tích, chủng loại, ranh giới và chủ thể quản lý.

Đồng chí Vũ Đình Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Tổ phó Tổ công tác báo cáo tại buổi làm việc

Qua khảo sát bước đầu, đơn vị đã thu thập tọa độ mẫu vùng trồng cà phê của 7 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, với tổng diện tích trên 1.000 ha tại các địa phương: Nam Ban Lâm Hà, Phú Sơn Lâm Hà, Xuân Trường - Đà Lạt, Bảo Lâm 1 và Quảng Lập.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Thành viên Tổ công tác báo cáo tại buổi làm việc

Quá trình khảo sát cũng ghi nhận đặc điểm địa hình, cây trồng xen, giống cà phê tại từng khu vực và nhu cầu của các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê. Đây là cơ sở ban đầu để đánh giá mức độ sẵn sàng của dữ liệu, xây dựng phương án định danh vùng trồng và tổ chức thử nghiệm ứng dụng UAV.

Thiếu tá Đinh Công Trường, Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh, Thành viên Tổ công tác báo cáo tại buổi làm việc

Song song đó, tổ công tác đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường khai thác thông tin bản đồ địa chính, phục vụ đối chiếu ranh giới vùng trồng với dữ liệu địa chính và dữ liệu rừng. Các phương án tích hợp, đồng bộ dữ liệu với hệ thống cơ sở dữ liệu chung và cơ sở dữ liệu của tỉnh, của quốc gia cũng đang được nghiên cứu.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc nhấn mạnh, việc lựa chọn cà phê làm lĩnh vực thử nghiệm có ý nghĩa thiết thực, nhất là trong bối cảnh thị trường châu Âu đặt ra những yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, chống mất rừng và suy thoái rừng đối với sản phẩm nhập khẩu. Tỉnh đang tập trung triển khai thử nghiệm, sớm tạo ra sản phẩm cụ thể, qua đó hỗ trợ bà con nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu cà phê đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định rõ tinh thần đồng hành, hỗ trợ đơn vị tư vấn trong quá trình thử nghiệm; không đặt nặng những thủ tục, cách làm máy móc gây kéo dài thời gian. Đối với các vấn đề liên quan đến pháp lý, thủ tục cấp phép bay, nhất là những khu vực có giới hạn hoặc cấm bay, các cơ quan chức năng cần chủ động phối hợp rà soát, trao đổi và tìm giải pháp tháo gỡ phù hợp, tạo điều kiện để đơn vị triển khai khảo sát đúng quy định, hạn chế phát sinh chi phí và thời gian.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp phối hợp cung cấp bản đồ số khu vực các hợp tác xã, vùng trồng cà phê; trong đó cần có những thông tin thiết yếu như ranh giới, số thửa, hiện trạng sử dụng đất và tình trạng pháp lý của từng khu vực. Các dữ liệu này phải được đối chiếu với bản đồ địa chính, dữ liệu rừng để bảo đảm tính chính xác, phục vụ định danh vùng trồng và truy xuất nguồn gốc.

Quang cảnh buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc lưu ý, mục tiêu của đề án không dừng lại ở việc tổ chức bay UAV, thu thập hình ảnh hay xác định tọa độ mà quan trọng nhất là xây dựng được bộ dữ liệu có giá trị sử dụng, đáp ứng yêu cầu của phía châu Âu. Vì vậy, dữ liệu sau khi thu thập phải được chuẩn hóa, tích hợp vào kho dữ liệu chung của tỉnh.

Các sở, ngành liên quan cần xây dựng quy chế quản lý, khai thác và chia sẻ dữ liệu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, bảo đảm vừa phục vụ công tác quản lý nhà nước, vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất khai thác thông tin cần thiết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc (thứ 3 từ phải sang) cùng tổ công tác nghe giới thiệu về sử dụng ứng dụng phương tiện bay không người lái (UAV) trong định danh vùng trồng cà phê

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc nhấn mạnh, thử nghiệm ứng dụng UAV trong định danh vùng trồng cà phê phải được triển khai thực chất, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Kết quả thử nghiệm cần hình thành được quy trình kỹ thuật, phương thức quản lý, khai thác và chia sẻ dữ liệu cụ thể. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để đánh giá hiệu quả, hoàn thiện mô hình và xem xét nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Phương tiện bay không người lái (UAV) bay thu thập dữ liệu mẫu tại khu vực vùng trồng cà phê trên địa bàn phường Xuân Trường - Đà Lạt

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc cùng Tổ công tác và đơn vị liên quan tham dự đợt bay thu thập dữ liệu mẫu tại khu vực vùng trồng cà phê trên địa bàn phường Xuân Trường - Đà Lạt.