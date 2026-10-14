Lâm Đồng: Thu ngân sách 9 tháng đạt hơn 26.000 tỷ đồng

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh D.Thương

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tính đến ngày 30/9, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt hơn 26.000 tỷ đồng, bằng 80,22% dự toán Trung ương và 75,51% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa đóng góp hơn 23.899 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt hơn 2.085 tỷ đồng (vượt 28,92% dự toán Trung ương).

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung phân tích các giải pháp khai thác nguồn thu còn dư địa, đặc biệt là từ đất đai. Dự kiến trong tháng 11 và 12, việc xác định giá đất tại nhiều dự án sẽ hoàn thành, phát sinh số tiền sử dụng đất hơn 6.200 tỷ đồng. Nhằm giải quyết bài toán áp lực thời gian nộp tiền trong năm 2026, các đơn vị thống nhất sẽ đẩy nhanh tối đa tiến độ hoàn thiện hồ sơ và ban hành thông báo nghĩa vụ tài chính.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp cho biết, công tác thu ngân sách cuối năm là nhiệm vụ trọng tâm, cần được triển khai quyết liệt, gắn trách nhiệm cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị.

Ông Võ Ngọc Hiệp nhấn mạnh, ngành Thuế cần tăng cường quản lý hóa đơn điện tử, tập trung kiểm tra, chống thất thu tại các lĩnh vực rủi ro cao như bất động sản, thương mại điện tử, nền tảng số. Đồng thời, kiên quyết rà soát, phân loại và áp dụng các biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ đọng thuế.

Bên cạnh các biện pháp siết chặt quản lý, các cơ quan quản lý phải tiếp tục đồng hành, tháo gỡ mọi khó khăn cho người nộp thuế, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh. Mục tiêu cao nhất là phấn đấu hoàn thành và vượt mức dự toán ngân sách nhà nước trong năm 2026.