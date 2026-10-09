Lâm Đồng thu hút đầu tư các dự án y tế chất lượng cao

Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có 9 dự án đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y tế, với tổng vốn đăng ký khoảng 2.017 tỷ đồng.

Trong đó, 5 dự án đã đi vào hoạt động, 4 dự án đang triển khai đầu tư. Các dự án góp phần đa dạng hóa loại hình dịch vụ y tế, mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ khám, chữa bệnh của người dân.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng Vũ Xuân Quỳnh phát biểu buổi làm việc

Đáng chú ý, tỉnh đang xúc tiến 3 dự án bệnh viện chất lượng cao gồm: Bệnh viện chất lượng cao Tim mạch - Đột quỵ Đà Lạt; Bệnh viện đa khoa chất lượng cao tại xã Đức Trọng và Bệnh viện chất lượng cao tại Phường 1 Bảo Lộc.

Theo Sở Tài chính, cả 3 dự án phù hợp với quy hoạch tỉnh Lâm Đồng được phê duyệt, đủ điều kiện về quy hoạch để triển khai đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Huỳnh Thị Phương Duyên phát biểu tại cuộc họp

Một số dự án đang triển khai còn gặp vướng mắc về thủ tục và quy hoạch. Dự án Bệnh viện Xuyên Á - Gia Nghĩa chưa thể triển khai do khu vực dự án chưa có quy hoạch phân khu; dự án Bệnh viện đa khoa chất lượng cao tại xã Đức Trọng đang được rà soát, hoàn thiện hồ sơ về quy mô đầu tư, các hạng mục công trình và phương án xử lý chất thải y tế.

Việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy hoạch, đất đai và thủ tục đầu tư được xác định là cơ sở quan trọng để đẩy nhanh tiến độ các dự án, huy động nguồn lực xã hội phát triển hạ tầng y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, việc thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách trong lĩnh vực y tế là yêu cầu cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết các nội dung liên quan theo quy định. Các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan cần tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc, phát huy tối đa hiệu quả phối hợp; chủ động rà soát đầy đủ hồ sơ, kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án đáp ứng yêu cầu và tiến độ đề ra.

Việc triển khai phải bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, góp phần củng cố sự quan tâm và tạo điều kiện để các nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn