Lâm Đồng: Thu hồi 20ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Quảng Sơn

Lực lượng liên ngành xã Quảng Sơn ra quân tháo dỡ vật kiến trúc, thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trong các ngày từ 23-25/9 và 1-2/10, đoàn liên ngành của Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn đã phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Lâm Nghiệp Quảng Sơn, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Đắk N’tao tổ chức xử lý các điểm về lấn chiếm, tự ý dựng vật kiến trúc trên đất được Nhà nước giao cho 2 doanh nghiệp này quản lý.

Các diện tích này thuộc các tiểu khu 1644, 1645, 1668, 1674 và thuộc địa giới hành chính bon N’ting, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng. Hiện, hai công ty này đang được giao quản lý hơn 13.500 ha rừng, đất rừng tại xã Quảng Sơn.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn, trong thời gian qua, tình trạng lấn, chiếm, tự ý dựng nhà và các công trình, vật kiến trúc, trồng cây nông nghiệp trên diện tích đất được cấp có thẩm quyền giao cho các công ty, tổ chức quản lý tại xã Quảng Sơn có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Trước tình hình này, cấp ủy, chính quyền địa phương xác định việc tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai gắn với quản lý, bảo vệ rừng là nhiệm vụ cần được thực hiện thường xuyên, quyết liệt.

Ngành chức năng xã Quảng Sơn quyết tâm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng với các đơn vị chủ rừng, không để các đối tượng lấn chiếm đất trái pháp luật.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn, từ đầu năm 2026 đến nay, xã đã nhiều lần tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ lán trại, vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên đất lâm nghiệp.

Các trường hợp vi phạm phần lớn nằm ở các vị trí thuận lợi như ven Quốc lộ 28, các tuyến đường dân sinh hoặc có địa thể bằng phẳng, đất đai màu mỡ… Toàn bộ các diện tích vi phạm đã được cắm ranh mốc và bàn giao lại cho các chủ rừng, lực lượng chức năng quản lý, bảo vệ và đưa vào kế hoạch trồng rừng, tái sinh rừng.

Song song với đó, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn cũng phát đi các thông báo khẳng định, việc lấn, chiếm đất do Nhà nước quản lý là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Các trường hợp mua bán, chuyển nhượng trái phép đất lâm nghiệp sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không thể giao dịch và có thể bị truy cứu trách nhiệm liên quan.

Trong thời gian tới đây, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm./.