Lâm Đồng thông tin chuyên đề về AI và chính quyền trong kỷ nguyên mới

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (bên trái) và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung (bên phải) dự hội nghị

Chiều 15/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin thời sự chuyên đề quý IV/2026 với chủ đề “AI và chính quyền trong kỷ nguyên mới: cơ hội, thách thức và những việc lãnh đạo địa phương cần làm ngay”.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc (bên phải) và Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng (bên trái) cùng các đại biểu dự hội nghị

Tại điểm cầu chính ở Hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng, tham dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo cơ quan Trung ương, nguyên Thường trực Tỉnh ủy, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo cơ quan Trung ương, nguyên Thường trực Tỉnh ủy, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng dự hội nghị

Tại hội nghị, Thượng tướng, GS.TS. Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026, chuyên gia tư vấn cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026 - 2031, trình bày chuyên đề về tác động của công nghệ đột phá đối với công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước và quản trị quốc gia.

Thượng tướng, GS.TS. Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày tham luận tại hội nghị

Theo chuyên đề, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số, AI và AI tạo sinh đang làm thay đổi phương thức sản xuất, quản lý và điều hành. AI có thể hỗ trợ phân tích dữ liệu, dự báo tình hình, tối ưu hóa quy trình, nâng cao năng suất và chất lượng ra quyết định.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng dự và theo dõi hội nghị

Trong quản trị công, công nghệ này mở ra cơ hội cải thiện hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, hỗ trợ phát hiện sớm các vấn đề về an ninh, trật tự và xử lý công việc tại cơ sở.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng dự và theo dõi hội nghị

Tuy nhiên, việc ứng dụng AI cũng đặt ra những rủi ro về thông tin sai lệch, nội dung giả mạo, lộ lọt dữ liệu, xâm phạm quyền riêng tư và nguy cơ phụ thuộc công nghệ.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra là sử dụng AI có trách nhiệm, bảo đảm an toàn dữ liệu, đồng thời nâng cao năng lực kiểm soát và đánh giá kết quả do công nghệ tạo ra.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng dự và theo dõi hội nghị

Đối với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc cấp xã tiếp nhận thêm nhiệm vụ làm tăng phạm vi quản lý, khối lượng công việc và yêu cầu phối hợp trực tiếp với cấp tỉnh.

Chuyên đề một số vấn đề về lãnh đạo quản lý nhà nước - quản lý quốc gia trong kỷ nguyên mới được trình bày tại hội nghị

Công nghệ số có thể hỗ trợ kết nối thông tin, quản lý dữ liệu dân cư, đất đai, doanh nghiệp, giám sát địa bàn và nâng cao năng lực dự báo. Hiệu quả ứng dụng phụ thuộc vào hạ tầng công nghệ, chất lượng dữ liệu và trình độ của đội ngũ cán bộ.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành dự và theo dõi hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Lâm Đồng

Chuyên đề đề xuất các địa phương chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, bảo đảm kết nối và phân quyền khai thác phù hợp; tăng cường ứng dụng bản đồ số, hệ thống thông tin địa lý và AI trong quản lý địa bàn, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành dự và theo dõi hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Lâm Đồng

Cùng với đó là yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về công nghệ số, ngoại ngữ, kỹ năng phân tích, dự báo và làm việc trong môi trường quốc tế.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành dự và theo dõi hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Lâm Đồng

Những nội dung này đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, nâng cao năng lực làm chủ và khai thác hiệu quả dữ liệu, chủ động thích ứng với sự phát triển của công nghệ trong quá trình xây dựng nền quản trị hiện đại.

Đông đủ các đồng chí nguyên lãnh đạo, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Thành phát biểu bế mạc hội nghị

Hội nghị thông tin thời sự chuyên đề quý IV năm 2026 do Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức đã diễn ra thành công

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh nghe thời sự chuyên đề quý IV với nội dung AI và chính quyền trong kỷ nguyên mới tại phường Phú Thủy. (Ảnh: Minh Vân)

Tỉnh ủy viên, Bí thư phường Phú Thủy Nguyễn Hữu Thông (bên phải) và lãnh đạo phường tham dự hội nghị. (Ảnh: Minh Vân)

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy HĐND tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Hữu Phúc)

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Ủy ban MTTQVN tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Hữu Phúc)

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Tú Trâm)

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Hữu Phúc)

Đảng ủy xã Quảng Sơn tham gia hội nghị trực tuyến

Cán bộ, công chức xã Cư Jút tham gia hội nghị trực tuyến do tỉnh Lâm Đồng tổ chức. (Ảnh: Đặng Hiền)

Lãnh đạo UBND xã Đức Lập theo dõi hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy xã. (Ảnh: Dương Phong)

Lãnh đạo các sở, ban, ngành dự và theo dõi hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Lâm Đồng

Lãnh đạo xã Tuy Đức tham gia hội nghị trực tuyến chiều 15/10. (Ảnh: Dương Phong)

Lãnh đạo các sở, ban, ngành dự và theo dõi hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Lâm Đồng

Lãnh đạo các sở, ban, ngành dự và theo dõi hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Lâm Đồng

Các đại biểu dự và theo dõi hội nghị do tỉnh Lâm Đồng tổ chức tại điểm cầu xã Quảng Trực. (Ảnh: Hồng Hoa)

Các đại biểu dự và theo dõi hội nghị tại điểm cầu Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Kiều Hằng)