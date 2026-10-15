Lâm Đồng thông tin chuyên đề về AI và chính quyền trong kỷ nguyên mới
Hội nghị cung cấp thông tin thời sự chuyên đề quý IV/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tập trung phân tích cơ hội, thách thức của trí tuệ nhân tạo (AI) và yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý tại địa phương.
Chiều 15/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin thời sự chuyên đề quý IV/2026 với chủ đề “AI và chính quyền trong kỷ nguyên mới: cơ hội, thách thức và những việc lãnh đạo địa phương cần làm ngay”.
Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh.
Tại điểm cầu chính ở Hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng, tham dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy.
Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo cơ quan Trung ương, nguyên Thường trực Tỉnh ủy, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.
Tại hội nghị, Thượng tướng, GS.TS. Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026, chuyên gia tư vấn cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026 - 2031, trình bày chuyên đề về tác động của công nghệ đột phá đối với công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước và quản trị quốc gia.
Theo chuyên đề, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số, AI và AI tạo sinh đang làm thay đổi phương thức sản xuất, quản lý và điều hành. AI có thể hỗ trợ phân tích dữ liệu, dự báo tình hình, tối ưu hóa quy trình, nâng cao năng suất và chất lượng ra quyết định.
Trong quản trị công, công nghệ này mở ra cơ hội cải thiện hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, hỗ trợ phát hiện sớm các vấn đề về an ninh, trật tự và xử lý công việc tại cơ sở.
Tuy nhiên, việc ứng dụng AI cũng đặt ra những rủi ro về thông tin sai lệch, nội dung giả mạo, lộ lọt dữ liệu, xâm phạm quyền riêng tư và nguy cơ phụ thuộc công nghệ.
Vì vậy, yêu cầu đặt ra là sử dụng AI có trách nhiệm, bảo đảm an toàn dữ liệu, đồng thời nâng cao năng lực kiểm soát và đánh giá kết quả do công nghệ tạo ra.
Đối với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc cấp xã tiếp nhận thêm nhiệm vụ làm tăng phạm vi quản lý, khối lượng công việc và yêu cầu phối hợp trực tiếp với cấp tỉnh.
Công nghệ số có thể hỗ trợ kết nối thông tin, quản lý dữ liệu dân cư, đất đai, doanh nghiệp, giám sát địa bàn và nâng cao năng lực dự báo. Hiệu quả ứng dụng phụ thuộc vào hạ tầng công nghệ, chất lượng dữ liệu và trình độ của đội ngũ cán bộ.
Chuyên đề đề xuất các địa phương chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, bảo đảm kết nối và phân quyền khai thác phù hợp; tăng cường ứng dụng bản đồ số, hệ thống thông tin địa lý và AI trong quản lý địa bàn, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.
Cùng với đó là yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về công nghệ số, ngoại ngữ, kỹ năng phân tích, dự báo và làm việc trong môi trường quốc tế.
Những nội dung này đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, nâng cao năng lực làm chủ và khai thác hiệu quả dữ liệu, chủ động thích ứng với sự phát triển của công nghệ trong quá trình xây dựng nền quản trị hiện đại.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lam-dong-thong-tin-chuyen-de-ve-ai-va-chinh-quyen-trong-ky-nguyen-moi-469457.html