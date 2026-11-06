Lâm Đồng thông qua phương án đơn giản hóa 28 thủ tục hành chính

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 5129/QĐ-UBND ngày 24/10/2026 về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Theo quyết định, có 28 thủ tục hành chính được thông qua phương án đơn giản hóa, gồm 8 thủ tục cấp tỉnh và 20 thủ tục cấp xã, thuộc các lĩnh vực công thương, nông nghiệp và môi trường, nội vụ, giáo dục và đào tạo, y tế, tài chính và tư pháp.

Đáng chú ý, nhiều nội dung tập trung vào việc loại bỏ những giấy tờ đã được cơ quan nhà nước quản lý, số hóa hoặc có thể khai thác từ cơ sở dữ liệu, qua đó hạn chế tình trạng người dân, doanh nghiệp phải nộp lại tài liệu đã có.

Trong lĩnh vực tư pháp cấp xã, phương án đề xuất bãi bỏ yêu cầu nộp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đó khi thực hiện thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân.

Theo phụ lục quyết định, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính có thể chủ động tra cứu, xác minh thông tin trên Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc những cơ sở dữ liệu có liên quan. Phương án này được tính toán có thể cắt giảm khoảng 41,9% chi phí tuân thủ đối với thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân.

Đối với thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch, tỉnh kiến nghị bỏ thành phần hồ sơ là tờ khai, do hệ thống giải quyết thủ tục hành chính đã kết nối với các cơ sở dữ liệu phục vụ xác minh thông tin. Mức giảm chi phí tuân thủ dự kiến khoảng 20%.

Ở lĩnh vực tài chính cấp xã, các phương án đơn giản hóa liên quan nhiều thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và hộ kinh doanh. Trong đó, thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh được đề xuất bỏ yêu cầu nộp một số bản sao giấy tờ, thay bằng việc xuất trình để công chức tiếp nhận quét, ký số và cập nhật vào hồ sơ điện tử. Mức tiết kiệm chi phí tuân thủ dự kiến là 28,37%.

Tỉnh còn đề xuất bãi bỏ thủ tục độc lập về dừng thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, thay bằng chức năng rút hồ sơ hoặc hủy yêu cầu trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Đây là giải pháp nhằm giảm thao tác không cần thiết và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

Đối với thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, phương án đề xuất bỏ thành phần hồ sơ là giấy khám sức khỏe hoặc giấy chứng nhận sức khỏe. Theo tính toán trong phụ lục, mức cắt giảm chi phí tuân thủ dự kiến đạt 67%.

Trong lĩnh vực giáo dục, thủ tục chuyển trường và tiếp nhận học sinh được đề xuất bỏ yêu cầu nộp bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện và học tập, do dữ liệu đã được quản lý, lưu trữ trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo. Mức cắt giảm chi phí tuân thủ được tính toán khoảng 51,8%.

Bên cạnh đó, các phương án đơn giản hóa cấp tỉnh còn liên quan việc cấp lại chứng chỉ kiểm định viên, giải quyết thủ tục về khai thác và chuyển mục đích sử dụng rừng, cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Đối với cấp xã, các thủ tục về hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo, trợ cấp xã hội hằng tháng, hoạt động của hội, đăng ký kinh doanh và xác nhận thu hồi khoáng sản cũng thuộc phạm vi rà soát, đề xuất cắt giảm.

Theo Quyết định số 5129/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành và UBND cấp xã triển khai thực hiện những phương án đơn giản hóa thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, ngành Trung ương sau khi được cấp có thẩm quyền thông qua. Văn phòng UBND tỉnh, trực tiếp là Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, có trách nhiệm phối hợp, kiểm tra và đôn đốc quá trình thực hiện.