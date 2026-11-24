Chốt thời gian khai mạc Festival Hoa Đà Lạt 2026

Ngày 23.11, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ra thông báo kết luận về công tác tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Theo đó, chương trình khai mạc sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 20.12.2026, thay vì ngày 19.12 như kế hoạch trước đó.

Dự kiến, đêm khai mạc lễ hội sẽ diễn ra vào tối 20.12

Thường trực Tỉnh ủy giao UBND tỉnh các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, bổ sung và hoàn thiện kế hoạch chi tiết, trong đó tập trung vào phương án tổ chức, kịch bản chương trình khai mạc, bế mạc và các hoạt động hưởng ứng Festival.

Theo định hướng, các chương trình, hoạt động hưởng ứng Festival cần được bố trí khoa học, hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính liên kết và xuyên suốt. Trong đó, ưu tiên lựa chọn những hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch và xúc tiến thương mại có nội dung đặc sắc, sáng tạo, tạo dấu ấn riêng, góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu Đà Lạt - Lâm Đồng, thu hút du khách và thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ.

Chương trình sẽ diễn tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp

Đáng chú ý, tại đêm khai mạc lễ hội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm khai mạc Festival. Việc tổ chức phải bảo đảm phù hợp với quy mô, tính chất lễ hội, đáp ứng các yêu cầu về an toàn, tiết kiệm và đúng quy định.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 mang chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”, diễn ra từ ngày 20 - 31.12.2026. Trong khuôn khổ Festival sẽ diễn ra 11 chương trình, hoạt động chính cùng nhiều chương trình, hoạt động hưởng ứng khác.

Nhiều chương trình, hoạt động sẽ được tổ chức trong suốt thời gian diễn ra lễ hội

Sự kiện được kỳ vọng tiếp tục khẳng định thương hiệu thành phố Festival Hoa, đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và tiềm năng du lịch của vùng đất Lâm Đồng sau sáp nhập.