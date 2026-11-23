Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 mang chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”. (Ảnh: Chính Thành)

Ngày 23/11, Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng có thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất thời gian tổ chức chương trình khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 vào chủ nhật, ngày 20/12 (muộn hơn 1 ngày so với kế hoạch trước đó là ngày 19/12).

Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng giao UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch chi tiết tổ chức sự kiện, trong đó tập trung vào phương án tổ chức, kịch bản chi tiết chương trình khai mạc, bế mạc và một số hoạt động hưởng ứng.

Trong khuôn khổ của Festival Hoa Đà Lạt năm 2026 sẽ diễn ra Lễ hội Văn hóa Thổ cẩm Việt Nam lần thứ III

Các chương trình, hoạt động hưởng ứng Festival cần được sắp xếp khoa học, hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm liên kết, xuyên suốt; chú trọng lựa chọn những hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, xúc tiến thương mại đặc sắc, sáng tạo, tạo điểm nhấn nổi bật, góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu Đà Lạt - Lâm Đồng, thu hút du khách và thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ.

Đặc biệt, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại lễ khai mạc Festival, bảo đảm phù hợp với quy mô, tính chất lễ hội, an toàn, tiết kiệm và đúng quy định.

Để lễ hội diễn ra an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị rà soát, hoàn thiện các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và các điều kiện cần thiết phục vụ Festival; tăng cường thông tin, tuyên truyền, quảng bá...

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc” hứa hẹn mang đến chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc.

Cùng với chương trình khai mạc và bế mạc kết hợp Chào năm mới 2027, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 còn có nhiều hoạt động khác. Nổi bật là không gian hoa trải rộng khu vực trung tâm, các triển lãm hoa, cây cảnh quốc tế; Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam; Lễ hội Văn hóa Thổ cẩm Việt Nam lần thứ III, cùng phố trà, cà phê, rượu vang và sản phẩm OCOP; chung kết Liên hoan Tiếng hát Truyền hình tỉnh Lâm Đồng...

Các hoạt động góp phần tôn vinh ngành hoa, lan tỏa bản sắc văn hóa và quảng bá hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng đến du khách trong nước, quốc tế.