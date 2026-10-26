Lâm Đồng thống nhất đơn giá bồi thường, gỡ vướng mặt bằng

Giá bồi thường về đất, tài sản trên đất được người dân trong vùng dự án tỉnh Lâm Đồng rất quan tâm

Đồng bộ chính sách, đơn giá bồi thường

Sau hợp nhất 3 tỉnh, Lâm Đồng từng bước thống nhất chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo cơ sở áp dụng đồng bộ khi thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các dự án.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 23/2026/QĐ-UBND ngày 6/5/2026, thay thế các quy định trước đây của 3 tỉnh. Ngày 12/8/2026, tỉnh tiếp tục ban hành Quyết định số 58/2026/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung. Các quy định được hợp nhất tại Văn bản số 4096/VBHN-QĐ-UBND ngày 13/8/2026.

Một nội dung đáng chú ý là cơ chế xử lý chuyển tiếp đối với phần diện tích còn lại của cùng dự án chưa được phê duyệt phương án bồi thường. Trường hợp giá trị bồi thường thấp hơn phương án đã được phê duyệt liền kề trước đó, UBND cấp xã xem xét quyết định mức hỗ trợ phù hợp trên cơ sở hồ sơ và điều kiện thực tế, nhằm bảo đảm quyền lợi của người có đất thu hồi.

Máy móc thi công trên công trình dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, đoạn qua xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Về giá đất, tỉnh đã ban hành bảng giá đất và quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026, sau đó tiếp tục sửa đổi, bổ sung. Theo văn bản hợp nhất, hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi thu hồi đất và tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư là K = 1,00. Đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi cũng được quy định tại Quyết định số 20/2026/QĐ-UBND ngày 25/4/2026.

Ngày 30/9/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 77/2026/QĐ-UBND quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà ở, công trình và tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất. Quy định mới thay thế các quyết định về đơn giá của 3 tỉnh trước sắp xếp, hướng đến áp dụng thống nhất trên toàn tỉnh.

Lãnh đạo xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng khảo sát thực tế khu vực thi công cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, đoạn qua địa bàn xã

Đơn giá được xác định theo định mức xây dựng, giá vật liệu, nhân công, ca máy và thiết bị thi công, phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại thời điểm lập phương án bồi thường. Mức giá được phân loại theo kết cấu và đặc điểm công trình.

Theo quy định, nhà một tầng không có cột bê tông cốt thép có đơn giá từ 2,236 triệu đồng/m² đối với nhà vách tôn, mái tôn, nền xi măng đến 2,907 triệu đồng/m² đối với nhà có tường xây gạch. Nhà một tầng có cột bê tông cốt thép, tường xây gạch, mái tôn có đơn giá 4,499 triệu đồng/m². Nhà khung bê tông cốt thép có đơn giá từ 4,802 triệu đồng/m² đối với nhà một tầng đến 5,553 triệu đồng/m² đối với nhà 2 - 3 tầng.

Các lực lượng chuyên môn tỉnh Lâm Đồng làm thủ tục thu hồi đất tại cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Ngoài nhà ở, danh mục còn quy định đơn giá đối với biệt thự, nhà xưởng, nhà container, nhà kính, nhà lưới, chuồng nuôi, giếng, ao, sân, hàng rào và nhiều loại công trình khác. Các hạng mục như mái, trần, nền lát gạch, cửa hoặc tầng hầm được tính bổ sung theo đơn giá riêng nếu đáp ứng điều kiện áp dụng.

Với công trình không có trong danh mục hoặc có đặc điểm kỹ thuật không phù hợp, đơn vị thực hiện bồi thường xác định mức giá cụ thể, trình cấp có thẩm quyền xem xét. Các phương án đã được phê duyệt trước ngày quy định mới có hiệu lực tiếp tục thực hiện theo đơn giá đã duyệt. Những trường hợp chưa được phê duyệt sẽ áp dụng đơn giá mới.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng kiểm tra thực tế khu vực giải phóng mặt bằng thuộc dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, đoạn qua Phường 2 Bảo Lộc

Phân cấp cho địa phương, hỗ trợ gỡ vướng mặt bằng

Cùng với việc thống nhất chính sách, Lâm Đồng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để địa phương chủ động hơn trong quá trình thực hiện.

Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền xem xét mức hỗ trợ đối với một số trường hợp chênh lệch giá trị bồi thường, đồng thời quyết định đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất trên địa bàn quản lý.

Chính quyền cấp xã của Lâm Đồng được phân cấp, phân quyền thực hiện thủ tục thu hồi đất và bồi thường, giải phóng mặt bằng

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh đã hoàn thiện các quy định thuộc thẩm quyền về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đồng thời quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị. Sở cũng hướng dẫn địa phương cập nhật dữ liệu, trích lục thửa đất, đo đạc bản đồ, xác định nguồn gốc đất và thực hiện các bước lập, thẩm định phương án bồi thường, xác định giá đất cụ thể.

Cơ quan chuyên môn đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 124 phường, xã, đặc khu, đồng thời thành lập tổ công tác hỗ trợ các địa bàn trọng điểm. Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng tại một số dự án và việc hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư vẫn chưa đáp ứng kế hoạch.

Báo cáo của Sở Tài chính cho thấy, toàn tỉnh đã giải ngân gần 11.400 tỷ đồng, trong đó vốn năm 2026 đạt trên 57%. Hiện còn khoảng 80 dự án vướng mặt bằng, với tổng vốn bố trí hơn 3.400 tỷ đồng. Riêng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 còn vướng mặt bằng tại 20 công trình, tương ứng hơn 1.000 tỷ đồng vốn bố trí.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng (ngoài cùng bên phải) theo dõi tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Trước tình hình này, ngày 22/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chỉ đạo cử lãnh đạo các sở, đơn vị trực tiếp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn tại các dự án đầu tư công, hướng đến mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026.

Theo chỉ đạo, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, mỗi đơn vị cử 3 phó giám đốc có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp để phối hợp với các ban quản lý dự án và địa phương xử lý vướng mắc. Trọng tâm là giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai, nguồn cung vật liệu xây dựng và những vấn đề thuộc thẩm quyền của từng đơn vị.

Sau đợt làm việc, các đơn vị có trách nhiệm báo cáo kết quả, nêu rõ những khó khăn đã xử lý, nội dung còn tồn tại, nguyên nhân, trách nhiệm liên quan và hướng giải quyết tiếp theo.