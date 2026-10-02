Lâm Đồng thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng biểu quyết thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường bộ Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (PPP)

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất thông qua nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường bộ Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo chủ trương đầu tư được HĐND tỉnh phê duyệt năm 2022 và phê duyệt điều chỉnh năm 2024, dự án được phân kỳ làm 2 giai đoạn đầu tư. Trong đó, giai đoạn 1 đường có bề rộng nền 17 m, tốc độ khai thác 80 km/h; giai đoạn hoàn chỉnh có 4 làn xe ô tô, bề rộng nền đường 24,75 m, tốc độ khai thác 100 km/h.

Phối cảnh dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương là trục giao thông động lực kết nối khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam với tỉnh Lâm Đồng và Tây Nguyên. Việc đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh ngay trong giai đoạn hiện nay sẽ bảo đảm tính đồng bộ về quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật và tổ chức giao thông, tạo hiệu quả đầu tư lâu dài, không phải tiếp tục mở rộng, nâng cấp trong tương lai.

Trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ về nâng cấp, hoàn thiện các tuyến cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, tỉnh Lâm Đồng đã rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền phương án đầu tư mở rộng 2 tuyến cao tốc: Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương. Theo đó, việc đầu tư mở rộng cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo quy mô hoàn chỉnh trong giai đoạn 2026 - 2030 được xác định là cần thiết.

Nội dung điều chỉnh gồm tên dự án, một số nội dung về quy mô như chiều dài tuyến, bổ sung lớp tạo nhám kết cấu mặt đường tuyến chính, thêm 1 nút giao và 1 cầu vượt dân sinh.

Dự án dự kiến thông xe kỹ thuật vào quý III/2028, hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý IV/2028. Sơ bộ tổng mức đầu tư sau điều chỉnh khoảng 18.945 tỷ đồng, tăng khoảng 422 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải ( thứ 2 từ phải qua) nghe báo cáo tiến độ thi công tại nút giao Tân Châu, tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, thuộc xã Di Linh vào tháng 7/2026

Để triển khai dự án, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục rà soát khả năng huy động vốn của nhà đầu tư, cân đối và bố trí đầy đủ phần vốn ngân sách nhà nước tham gia, nhất là phần vốn đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ. Phương án nguồn vốn phải bảo đảm khả thi, đúng quy định, không làm phát sinh nghĩa vụ ngân sách ngoài phương án được cấp có thẩm quyền quyết định.

Cùng với bảo đảm nguồn vốn, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và hoàn thiện các thủ tục liên quan; đẩy nhanh giải ngân, phấn đấu đưa dự án vào khai thác, vận hành theo tiến độ được cấp có thẩm quyền quyết định.