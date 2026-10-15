Lâm Đồng thống nhất danh mục 11 nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2026

Sầu riêng được tập kết tại kho của một doanh nghiệp trên địa bàn phường Đông Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng) để phân loại phục vụ thị trường. Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Ngày 14/10/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Văn bản số 17549/UBND-KGVX thống nhất danh mục 11 nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2026 (đợt 1) và giao Sở KH&CN tổ chức triển khai theo đúng quy định.

Các nhiệm vụ tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế tuần hoàn, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, phát triển du lịch và y tế. Các nhiệm vụ được lựa chọn hướng đến giải quyết những vấn đề thực tiễn của địa phương, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ và nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội.

11 nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thống nhất

Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2026 (đợt 1) gồm 11 nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực ưu tiên của tỉnh, cụ thể:

1. Phát triển dứa MD2 theo chuỗi giá trị: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học và IoT trong sản xuất dứa MD2 tại Lâm Đồng.

2. Nâng cao chất lượng quả sầu riêng: Nghiên cứu nguyên nhân và giải pháp phòng, chống hiện tượng sần vỏ, dính gai quả.

3. Phát triển kinh tế tuần hoàn: Ứng dụng công nghệ nhiệt phân xử lý phụ phẩm nông nghiệp thành năng lượng tái tạo và phân bón sinh học.

4. Ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp: Sử dụng AI và IoT để giám sát, điều tiết dinh dưỡng đất đối với một số cây công nghiệp chủ lực.

5. Bảo tồn tài nguyên cây thuốc: Xây dựng cơ sở dữ liệu số và giải pháp quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị tài nguyên cây thuốc tại Vườn quốc gia Tà Đùng.

6. Phát triển du lịch cộng đồng buôn Buôr: Xây dựng mô hình du lịch gắn với bảo tồn văn hóa tại xã Cư Jút.

7. Phát triển du lịch cộng đồng Làng chài Mũi Né: Khai thác giá trị đặc trưng của cộng đồng địa phương, phát triển sản phẩm du lịch.

8. Xây dựng thương hiệu du lịch Lâm Đồng: Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và mô hình quản trị phát triển thương hiệu du lịch tỉnh.

9. Điều trị tổn thương mạch vành: Đánh giá tái cấu trúc thành mạch bằng IVUS sau can thiệp DCB, xây dựng quy trình điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

10. Điều trị xẹp đốt sống ở người cao tuổi: Đánh giá kết quả bơm cement tạo hình thân đốt sống thắt lưng qua da và hoàn thiện quy trình chuyển giao kỹ thuật giai đoạn 2020-2027.

11. Nâng cao hiệu quả điều trị HIV/AIDS: Đánh giá thực trạng tuân thủ điều trị ARV ở người bệnh ngoại trú và đề xuất giải pháp phù hợp với thực tế địa phương.

Bảo đảm đúng quy định, nâng cao hiệu quả ứng dụng

Để tổ chức triển khai các nhiệm vụ, UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ Nghị định số 267/2025/NĐ-CP, Quyết định số 45/2026/QĐ-UBND, Quyết định số 46/2026/QĐ-UBND của UBND tỉnh và các quy định liên quan để thực hiện việc xét đặt hàng, tuyển chọn hoặc giao trực tiếp; thẩm định kinh phí và phê duyệt nhiệm vụ theo đúng trình tự, thủ tục, điều kiện và thẩm quyền.

Đối với các nhiệm vụ còn lại trong Tờ trình số 4243/TTr-SKHCN ngày 26/8/2026, Sở khoa học và công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát theo quy định. Quá trình lựa chọn phải bảo đảm tính cấp thiết, tính mới, sản phẩm đầu ra cụ thể, khả năng ứng dụng và hiệu quả thực tiễn; không trùng lặp với các nhiệm vụ, đề tài, dự án đã và đang triển khai.

Việc thống nhất danh mục 11 nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2026 tạo cơ sở để tỉnh triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ gắn với yêu cầu thực tiễn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng nông sản, thúc đẩy sử dụng hiệu quả phụ phẩm, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng.