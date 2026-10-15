Lâm Đồng thông báo lịch nghỉ tết và Quốc khánh năm 2027

Du khách chụp ảnh lưu niệm bên hoa mai anh đào trên đường Hồ Tùng Mậu dịp Tết Nguyên đán năm 2025. (Ảnh: Chính Thành)

Theo Thông báo số 17597 của UBND tỉnh Lâm Đồng, dịp Tết Nguyên đán năm 2027, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được nghỉ 7 ngày liên tục, từ thứ năm, ngày 4/2/2027 (28 tháng chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ tư, ngày 10/2/2027 (mùng 5 tháng giêng năm Đinh Mùi).

Thời gian nghỉ gồm 5 ngày nghỉ tết theo quy định và 2 ngày nghỉ bù do ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ tết.

Dịp Quốc khánh năm 2027, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ năm (ngày 2/9) đến hết chủ nhật (ngày 5/9/2027). Trong đó, có 2 ngày nghỉ lễ theo quy định và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Đối với người lao động tại doanh nghiệp, người sử dụng lao động chủ động lựa chọn phương án nghỉ tết phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm số ngày nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao động.

Dịp Quốc khánh, doanh nghiệp bố trí nghỉ 2 ngày, gồm ngày 2/9 và 1 ngày liền kề trước hoặc sau, tức ngày 1/9 hoặc 3/9/2027. Phương án nghỉ phải được thông báo cho người lao động trước ít nhất 30 ngày.

UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị bố trí nhân sự trực hợp lý, bảo đảm giải quyết công việc liên tục, phục vụ tốt tổ chức và Nhân dân; đồng thời chủ động triển khai các biện pháp ổn định thị trường, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ trước, trong và sau các dịp nghỉ lễ, tết.