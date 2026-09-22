Lâm Đồng thiệt hại khoảng 3,5 tỷ đồng do mưa lũ

Mưa lớn khiến hàng chục căn nhà của các hộ dân tại xã Cát Tiên 3 bị ngập

Ông Nguyễn Hà Lộc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ 18 giờ ngày 21/9 đến 16 giờ 30 phút ngày 22/9, một số địa phương tiếp tục xảy ra mưa to. Lượng mưa ghi nhận tại xã Tuy Phong 66 mm, Cát Tiên 3 và Hòa Bắc cùng 58 mm, Tà Hine 58 mm, Nghị Đức 56 mm, Cát Tiên 50 mm, Nam Ban Lâm Hà 49 mm...

Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ đã làm 48 căn nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại; trong đó, xã Cát Tiên 3 có 25 căn bị ảnh hưởng; Cát Tiên 2 có 7 căn, gồm 5 căn bị ngập và 2 căn bị sạt lở đất phía sau nhà. Tại xã Quảng Khê, 16 hộ dân ở Bon B’Dơng bị ảnh hưởng do sạt lở đất taluy dương. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn.

Về sản xuất nông nghiệp, mưa lũ gây ngập úng khoảng 154,8 ha cây trồng, gồm 59 ha lúa và 14 ha cây trồng khác tại Cát Tiên 3; tại Cát Tiên 2 có khoảng 23 ha lúa, 54,8 ha cây lâu năm và 4 ha cỏ cho gia súc bị ngập. Ngoài ra, 10 ao cá bị ngập và khoảng 430 con vật nuôi các loại bị ảnh hưởng.

Nước sông Đồng Nai chảy vào nội đồng, gây ngập úng cục bộ tại một số vùng trũng tại các xã Cát Tiên

Mặt khác, mưa lũ cũng gây hư hỏng, ảnh hưởng đến nhiều công trình giao thông. Tại Cát Tiên 3, khoảng 30 m đường giao thông ở thôn Hòa Thịnh bị ảnh hưởng. Tại Quảng Khê, một số cầu dân sinh bị nước cuốn trôi hoặc ngập, ảnh hưởng việc đi lại của người dân; tuyến đường liên xã Quảng Khê - Đắk Ha bị sụt lún mặt đường khoảng 30 m.

Tại đèo Prenn, thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt, mưa lớn gây sạt lở một số điểm taluy dương, đất đá tràn xuống mặt đường nhưng không gây thiệt hại về người và phương tiện.

Tại đèo Đại Ninh, xã Phan Sơn, khoảng 5 m³ đất đá sạt xuống chiếm khoảng 1/3 mặt đường; đơn vị thi công đã san gạt, bảo đảm giao thông. Xã Đam Rông 2 ghi nhận sạt lở cống bi thoát nước qua đường và khoảng 15 m đường giao thông dân sinh, địa phương đã giăng dây cảnh báo nguy hiểm.

Tại đoạn Km224+600 - Km224+700 đèo Prenn, kè chắn taluy âm đang bị sạt lở, miệng hố kéo dài hơn 10 m

Theo ông Nguyễn Hà Lộc, trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, chính quyền các địa phương đang tiếp tục huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di dời người và tài sản, khắc phục nhà cửa, cung cấp thực phẩm, nước uống và các điều kiện thiết yếu; đồng thời khơi thông dòng chảy, xử lý các điểm ngập, sạt lở và tổ chức cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các địa phương bố trí lực lượng túc trực tại những khu vực có nguy cơ cao để theo dõi diễn biến, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho người dân và giao thông.

Xã Đam Rông 4 đã di dời 22 hộ với 165 nhân khẩu tại khu dân cư Đưng K’Nớ 5 có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn