Lâm Đồng tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện quy hoạch hồ Tuyền Lâm

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, sau khi được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vào ngày 6/6/2026, ban quản lý đã phối hợp với đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan tổ chức lập, rà soát, hoàn thiện đồ án.

Ngày 23/10/2026, hồ sơ quy hoạch đã được trình thẩm định; ngày 24/10, Sở Xây dựng có văn bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng thẩm định và UBND các phường, xã liên quan.

Ông Lê Nguyễn Hoàng, Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm báo cáo tiến độ thực hiện quy hoạch

Quá trình rà soát cho thấy, việc triển khai các dự án tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm còn một số tồn tại về tiến độ đầu tư, ranh giới và diện tích đất, sự chồng lấn giữa các dự án với hệ thống giao thông chung, cũng như những vướng mắc liên quan đến quy hoạch lâm nghiệp, đất đai và thủ tục môi trường.

Trong tổng số 33 dự án được rà soát, có 12 dự án có diện tích đất được giao nhỏ hơn diện tích theo giấy chứng nhận đầu tư; 3 dự án có diện tích đất được giao lớn hơn diện tích theo giấy chứng nhận đầu tư; khoảng 19 dự án có ranh giới giao đất chồng lấn vào hệ thống đường giao thông và 6 dự án có ranh giới giao đất chồng lấn nhau.

Ông Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc

Trên cơ sở đó, đồ án định hướng tổ chức lại không gian phát triển, xác định rõ chức năng các phân khu, bảo đảm hài hòa giữa khai thác tiềm năng du lịch với bảo tồn cảnh quan, hệ sinh thái và tài nguyên rừng. Các sản phẩm, dịch vụ được nghiên cứu bổ sung theo hướng đa dạng hóa, tăng tính liên kết, giảm tình trạng phát triển riêng lẻ giữa các dự án.

Một số định hướng đáng chú ý, gồm hình thành khu dịch vụ công cộng tại cửa ngõ khu du lịch, phát triển không gian kinh tế đêm, khu nghỉ dưỡng kết hợp phục hồi sức khỏe cao cấp, khu thể thao giải trí trong rừng và tuyến trải nghiệm ven hồ kết nối các điểm tham quan, bến thuyền, quảng trường, công viên và khu nghỉ dưỡng.

Ông Bùi Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Về hạ tầng, đồ án đề xuất 7 tuyến đường kết nối với tổng chiều dài khoảng 5,75 km; bổ sung 3 cầu cảnh quan và các tuyến đường đi dạo ven hồ, kết nối các khu chức năng bằng mạng lưới giao thông xanh. Việc thiết kế, xây dựng các công trình này được định hướng ưu tiên bảo tồn cảnh quan, hạn chế tối đa tác động đến mặt nước và môi trường tự nhiên.

Đồ án cũng đề xuất danh mục các công trình hạ tầng ưu tiên đầu tư nhằm tạo điều kiện thu hút các dự án du lịch. Giai đoạn 2026 - 2030, tổng vốn dự kiến khoảng 836 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, tập trung vào cầu và đường kết nối hai nhánh hồ, khu xử lý nước thải tập trung, các tuyến giao thông, đường đi bộ ven hồ, cải tạo hệ thống thoát nước và giao thông hiện hữu, kè chống sạt lở cùng công tác lập quy hoạch chi tiết các phân khu chức năng.

Giai đoạn sau năm 2030 đến năm 2050, tổng vốn dự kiến khoảng 350 tỷ đồng từ ngân sách, nguồn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham dự buổi làm việc

Đối với quy hoạch lâm nghiệp, diện tích đất ngoài lâm nghiệp được đề xuất sau khi cập nhật, điều chỉnh là 949,09 ha, tăng 126,32 ha so với diện tích 822,77 ha đã được phê duyệt trước đây. Đây là định hướng quy hoạch, chỉ được thực hiện sau khi quy hoạch lâm nghiệp quốc gia được phê duyệt, cơ quan có thẩm quyền cho phép và các nhà đầu tư hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ theo quy định pháp luật.

Đối với các khu dân cư hiện hữu tại đồi Robin và Caride, ban quản lý đã phối hợp với UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt rà soát hiện trạng, hồ sơ đất đai và ý kiến cộng đồng dân cư; đồng thời nghiên cứu đề xuất phương án chỉnh trang đối với những khu vực đáp ứng điều kiện theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu kết luận buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung phối hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoàn thiện hồ sơ; sớm hoàn thành phương án thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo theo quy định.

Việc hoàn thiện đồ án Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm đến năm 2050 nhằm tạo cơ sở định hướng không gian phát triển, hoàn thiện hạ tầng dùng chung, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch và thu hút đầu tư; đồng thời bảo đảm yêu cầu bảo tồn cảnh quan, môi trường sinh thái và giá trị danh lam thắng cảnh của khu du lịch.