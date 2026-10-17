Lâm Đồng tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án phía Đông

Các đồng chí: Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (bên trái) và Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đồng chủ trì cuộc họp

Năm 2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 được giao kế hoạch vốn hơn 2.000 tỷ đồng để triển khai các công trình, dự án. Đến nay, giá trị giải ngân đạt khoảng 1.300 tỷ đồng, tương đương 61% kế hoạch.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 Nguyễn Thanh Hiền báo cáo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung đánh giá tiến độ thực hiện, kết quả giải ngân và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công dự án Cầu Văn Thánh, Kè sông Cà Ty, Đường Trần Quý Cáp, Đường từ ngã tư Lê Duẩn - Trường Chinh đến nút giao cao tốc và quỹ đất hai bên đường, Đường trục ven biển ĐT719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà và đoạn Hòn Lan - Tân Hải.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng Huỳnh Duy Khôi báo cáo tại cuộc họp

Đối với dự án Đường trục ven biển ĐT719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà, hạng mục di dời đường dây điện 110 kV đã được triển khai, các vị trí mặt bằng liên quan đến công tác bồi thường từng bước được bàn giao. Tại dự án Đường trục ven biển ĐT719B đoạn Hòn Lan - Tân Hải, khó khăn về vật liệu xây dựng phục vụ thi công đã được giải quyết, tạo điều kiện để nhà thầu tiếp tục triển khai các hạng mục.

Tuy nhiên, một số dự án vẫn gặp khó khăn trong kiểm đếm tài sản, xác minh nguồn gốc đất và hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Riêng dự án Kè sông Cà Ty, tiến độ giải phóng mặt bằng còn chậm.

Chủ tịch UBND phường Bình Thuận Nguyễn Hữu Trung báo cáo tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các chủ đầu tư rà soát tiến độ từng dự án, xác định rõ khối lượng công việc còn lại, khả năng giải ngân và những khó khăn cần tập trung tháo gỡ. Việc xây dựng mục tiêu giải ngân phải sát với tiến độ thực tế của từng công trình; các đơn vị không chỉ đăng ký cam kết mà phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại cuộc họp

Đối với các dự án chậm giải ngân, kéo dài qua nhiều năm, đồng chí Nguyễn Minh yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục; đẩy nhanh thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán và lựa chọn nhà thầu. Các đơn vị thi công cần xây dựng kế hoạch cụ thể về nhân lực, thiết bị, tiến độ và khối lượng hoàn thành; tăng cường giám sát hiện trường, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đồng chí Nguyễn Minh yêu cầu trung tâm phát triển quỹ đất và các địa phương tăng cường phối hợp, phân định rõ trách nhiệm, đẩy nhanh kiểm đếm tài sản, xác minh nguồn gốc đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Quá trình thực hiện phải bảo đảm đúng quy định, đồng thời quan tâm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong khu vực dự án.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại cuộc họp

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm trong phối hợp tổ chức thực hiện, chủ động giải quyết những khó khăn thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo UBND tỉnh các vấn đề vượt thẩm quyền để xem xét, xử lý.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp nhấn mạnh, việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, hiệu quả sử dụng vốn và tuân thủ quy định pháp luật. Các đơn vị cần cụ thể hóa kế hoạch thực hiện bằng những mốc thời gian rõ ràng, thường xuyên cập nhật tiến độ và kết quả giải ngân để kịp thời điều chỉnh giải pháp phù hợp.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại cuộc họp

Đối với những dự án còn vướng mắc kéo dài, cần tập trung nguồn lực xử lý dứt điểm, tránh để vốn bố trí nhưng chậm đưa vào thực hiện, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.