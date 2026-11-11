Lâm Đồng tháo gỡ vướng mắc đầu tư công lĩnh vực văn hóa, y tế

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn chủ trì cuộc họp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

Sáng 11/11, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn, Tổ trưởng Tổ công tác số 6, chủ trì buổi làm việc về tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Cuộc họp tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trong những tháng cuối năm.

Nhiều dự án đạt tiến độ, công trình lớn còn chậm

Theo Sở Tài chính, Tổ công tác số 6 theo dõi 31 dự án thuộc 8 chủ đầu tư, với tổng kế hoạch vốn hơn 173 tỷ đồng. Đến ngày 10/11, các dự án giải ngân hơn 99 tỷ đồng, đạt 57,2% kế hoạch, thấp hơn mức bình quân 59,4% của toàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồng Nguyễn Trần Nhật Huy báo cáo về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

Trong đó, 17 dự án giải ngân trên 90% kế hoạch, 9 dự án đạt từ 50% đến dưới 90% và 5 dự án dưới 50%. Các dự án tu bổ di tích, công trình văn hóa quy mô nhỏ và một số dự án y tế có tiến độ khá.

Nổi bật, dự án Mua sắm trang thiết bị y tế tại Trung tâm Y tế khu vực Đức Trọng giải ngân gần 16,9 tỷ đồng, đạt 99,9% kế hoạch. Một số dự án số hóa tư liệu, xây dựng công trình văn hóa và nâng cấp cơ sở y tế cũng đạt kết quả tích cực.

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Tuy nhiên, một số dự án có vốn đầu tư lớn còn chậm. Dự án Xây dựng trụ sở Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng mới giải ngân 40,4% kế hoạch. Dù kết cấu chính cơ bản hoàn thành, các hạng mục phòng cháy chữa cháy, điều hòa, thông gió và công trình phụ trợ còn chậm.

Trong lĩnh vực y tế, dự án thiết bị tim mạch can thiệp tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng giải ngân 36,15% kế hoạch; hệ thống CT-Scanner 32 lát cắt tại Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Phú Quý đạt khoảng 32%.

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Riêng dự án CT-Scanner 64 lát cắt tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông mới đạt 3,8% do vướng mắc lựa chọn nhà thầu. Bệnh viện đã tổ chức đấu thầu lần 2 và đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện sang năm 2027.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng Phạm Vũ Thanh cho biết, dự án Mua sắm thiết bị cho đơn vị tim mạch can thiệp gồm 2 gói thầu. Trong đó, gói mua sắm thiết bị đã lựa chọn được nhà thầu, đang lắp đặt, dự kiến hoàn thành và nghiệm thu trong tháng 12/2026.

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Đối với gói xây dựng phòng áp lực và lắp đặt thiết bị, nguồn vốn mới được bố trí. Bệnh viện đang hoàn thiện thủ tục, đôn đốc các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu giải ngân theo kế hoạch.

Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Lê Huy Toàn cho biết, đối với dự án Xây dựng trụ sở Đài Phát thanh - Truyền hình, đơn vị đang tập trung tháo gỡ khó khăn tài chính, huy động nguồn lực để đẩy nhanh thi công và giải ngân.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Lê Huy Toàn báo cáo giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư dự án Xây dựng trụ sở Đài Phát thanh - Truyền hình

Chủ đầu tư đã làm việc với các nhà thầu, thống nhất phương án thanh toán thường xuyên theo khối lượng hoàn thành, bảo đảm kinh phí duy trì thi công. Đồng thời, phối hợp các đơn vị có năng lực hỗ trợ nhân lực, xử lý những hạng mục chậm tiến độ, phấn đấu giải ngân hết nguồn vốn được bố trí theo kế hoạch.

Đối với các dự án thuộc lĩnh vực y tế, Giám đốc Sở Y tế Huỳnh Thị Phương Duyên cho biết, ngành sẽ phối hợp với các sở, ngành và chủ đầu tư tháo gỡ vướng mắc, đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân vốn theo kế hoạch, sớm đưa các công trình, thiết bị vào phục vụ người dân.

Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Huỳnh Thị Phương Duyên báo cáo kết quả giải ngân và đề xuất một số giải pháp thực hiện trong cuối năm 2026

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đánh giá, tiến độ giải ngân của Tổ công tác số 6 còn thấp hơn bình quân toàn tỉnh, nhất là tại một số dự án quy mô lớn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu các đơn vị xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, không để những vướng mắc thuộc thẩm quyền kéo dài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn yêu cầu các chủ đầu tư triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Các chủ đầu tư chủ động tháo gỡ vướng mắc, quyết liệt đôn đốc thi công, đẩy nhanh giải ngân; kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền, không trông chờ, đùn đẩy trách nhiệm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn

Đối với lĩnh vực y tế, cần tập trung đẩy nhanh các dự án nâng cấp cơ sở khám, chữa bệnh và mua sắm trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân. Lĩnh vực văn hóa khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán, quyết toán các công trình đã hoàn thành. Các dự án xây dựng phải bảo đảm chất lượng, công năng sử dụng, tránh lãng phí sau đầu tư.

Lãnh đạo các sở, ngành dự và theo dõi phát biểu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn giao Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị rà soát, tham mưu điều chỉnh kế hoạch vốn phù hợp khả năng thực hiện. Các chủ đầu tư xây dựng tiến độ giải ngân cụ thể, tập trung hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn được giao.