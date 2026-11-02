Lâm Đồng: Tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh H.Sa

Theo báo cáo, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 365 dự án đầu tư ngoài ngân sách gặp khó khăn, vướng mắc cần xử lý, với tổng diện tích đất 24.616,8 ha và tổng vốn đầu tư 268.222,22 tỷ đồng.

Tính đến nay, địa phương đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn cho 237 dự án (đạt 64,93%), giải phóng nguồn lực tổng vốn đầu tư 100.368,62 tỷ đồng trên diện tích 11.780,36 ha. Trong đó, 113 dự án được tháo gỡ về mặt pháp lý và 36 dự án đã có quyết định thu hồi đất, chấm dứt hoạt động hoặc kết thúc xử lý do không còn vướng mắc thủ tục administrative.

Thực hiện Quyết định số 4679/QĐ-UBND ngày 25/9/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phân công 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo xử lý 180 dự án tồn đọng, tiến độ tháo gỡ theo các nhóm cụ thể đạt được kết quả khả quan: Dự án Mức 1 (tập trung xử lý trước 31/10/2026): Đã xử lý dứt điểm 25 dự án, hiện còn 20/45 dự án; Dự án Mức 2 (thuộc thẩm quyền tỉnh, phấn đấu xử lý trước 15/11/2026): Đã tháo gỡ 19 dự án, hiện còn 85/104 dự án đang tiếp tục hoàn thiện điều kiện; Dự án Mức 3 (cần ý kiến Trung ương, dự kiến xong trong năm 2026): Đã xử lý 5 dự án, hiện còn 23/28 dự án.

Hiện toàn tỉnh Lâm Đồng còn 128 dự án đang tiếp tục tháo gỡ (chiếm 35,07%), tổng vốn đầu tư 167.853,6 tỷ đồng, quy mô diện tích 12.836,41 ha. Trong số này, 112 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương (có 2 dự án đã xin ý kiến hướng dẫn của Trung ương) và 16 dự án thuộc thẩm quyền xử lý của các cơ quan Trung ương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan cần tập trung rà soát, phân loại cụ thể từng dự án, xác định rõ nguyên nhân vướng mắc, thẩm quyền giải quyết và trách nhiệm của từng cơ quan.

Đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ, khẩn trương triển khai các giải pháp đồng bộ, phấn đấu giải quyết dứt điểm toàn bộ các dự án vướng mắc còn lại ngay trong năm 2026.