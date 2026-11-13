Lâm Đồng tháo gỡ vướng mắc cho 6 dự án điện gió chồng lấn quy hoạch bô-xít

Vướng quy hoạch, đất đai và thủ tục đầu tư

Chiều 13/11, ông Nguyễn Bá Út, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì cuộc họp nghe Sở Công Thương báo cáo tình hình và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án điện gió chồng lấn quy hoạch thăm dò, khai thác bô-xít tại khu vực phía Tây tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Võ Công Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, trên địa bàn hiện có 6 dự án chịu ảnh hưởng, gồm: Đắk Đrung 1, Đắk Đrung 2, Đắk Đrung 3, Đắk Hòa, Nam Bình và Asia Đắk Song 1. Trong đó, 3 dự án Đắk Đrung 1, 2 và 3 đã triển khai xây dựng nhưng phải tạm dừng từ tháng 4/2023 do vướng quy hoạch khoáng sản và thủ tục điều chỉnh, gia hạn chủ trương đầu tư.

Cụ thể, dự án Đắk Đrung 1 đã đầu tư khoảng 1.803 tỷ đồng trên tổng vốn 3.902,9 tỷ đồng, đạt 46,2%; xây dựng 4/25 trụ tua-bin. Dự án Đắk Đrung 2 đã thực hiện khoảng 2.615 tỷ đồng, đạt 78,9%, với 21/28 trụ tua-bin được xây dựng. Dự án Đắk Đrung 3 đã đầu tư khoảng 2.810 tỷ đồng, đạt 85%, xây dựng 23/28 trụ tua-bin.

Ông Võ Công Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với 3 dự án còn lại, Nhà máy điện gió Đắk Hòa đã vận hành thương mại từ tháng 10/2021; dự án Nam Bình đã hoàn thành xây dựng, được cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Công Thương kiểm tra, cấp giấy phép hoạt động điện lực nhưng chưa vận hành thương mại. Riêng dự án Asia Đắk Song 1 chưa triển khai xây dựng, chưa được giao đất, cho thuê đất và đã hết thời hạn thực hiện chủ trương đầu tư.

Một trong những khó khăn lớn nhất của các dự án là phạm vi thực hiện nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác bô-xít. Trong đó, các dự án Đắk Hòa, Nam Bình và Asia Đắk Song 1 thuộc phạm vi Kết luận số 1027/KL-TTCP ngày 28/4/2023 của Thanh tra Chính phủ và được xem xét theo cơ chế tại Nghị quyết số 233/NQ-CP ngày 10/12/2024 của Chính phủ.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Đối với 3 dự án Đắk Đrung, vướng mắc còn tập trung ở công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với các tuyến đường dây đấu nối. Theo báo cáo, khu vực các tuyến đường nội bộ phục vụ thi công tua-bin có 885 vị trí bị ảnh hưởng; các nhà đầu tư đã thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ đối với 721 vị trí. Một số vị trí còn lại cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất.

Ông Mai Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Thuận Hạnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Mai Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Thuận Hạnh cho biết, địa phương đã nhiều lần làm việc với các nhà đầu tư để rà soát tiến độ và hồ sơ pháp lý. Tuy nhiên, một số báo cáo chưa thể hiện đầy đủ khối lượng thực hiện, số lượng tua-bin, chiều dài đường dây và những hạng mục còn vướng mắc. Địa phương đề nghị nhà đầu tư báo cáo cụ thể từng hạng mục, đồng thời rà soát hồ sơ tuyến đường dây 35kV, thỏa thuận hướng tuyến và thiết kế ban đầu.

Địa phương cũng đề nghị kiểm tra, xác định rõ ảnh hưởng của công trình đến đất đai, cây trồng, nhà cửa của người dân; giải quyết các kiến nghị về bồi thường, hỗ trợ và hành lang an toàn tua-bin theo quy định. Trong quá trình triển khai, một số công trình, nhà ở của người dân được phản ánh bị ảnh hưởng, cần được kiểm tra, xác định mức độ thiệt hại để có phương án xử lý.

Ông Nguyễn Trí Trà, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Đrung phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện nhà đầu tư, ông Nguyễn Trí Trà, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Đrung cho biết, phần lớn hạng mục của 3 dự án Đắk Đrung đã được triển khai, trong đó hệ thống đường dây 220kV và trạm biến áp đấu nối đã hoàn thành. Tuy nhiên, thủ tục đất đai đối với một số vị trí tua-bin, đường dây 35kV và các công trình phụ trợ chưa hoàn tất, ảnh hưởng đến việc nghiệm thu, đưa dự án vào vận hành. Nhà đầu tư kiến nghị các cơ quan chức năng phối hợp rà soát hồ sơ, hướng dẫn xử lý những vị trí đã thỏa thuận với người dân và hoàn thành xây dựng.

Rà soát hồ sơ, phân định rõ trách nhiệm

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Bá Út cho rằng, các dự án điện gió đã gặp vướng mắc trong thời gian dài, trong đó khó khăn liên quan đến quy hoạch bô-xít cần có sự phối hợp giải quyết của các cơ quan Trung ương. Bộ Công Thương đang đề xuất phương án điều chỉnh các khu vực dự án, chuyển sang quy hoạch dự trữ khoáng sản quốc gia.

Trong thời gian chờ xem xét điều chỉnh quy hoạch, các nhà đầu tư và cơ quan liên quan cần chủ động chuẩn bị hồ sơ, đánh giá tác động đến trữ lượng khoáng sản; rà soát lại toàn bộ thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng và tiến độ thực hiện dự án. Việc chuẩn bị trước sẽ giúp rút ngắn thời gian xử lý khi các vướng mắc về quy hoạch được giải quyết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Út phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Công Thương hướng dẫn nhà đầu tư rà soát, đánh giá ảnh hưởng của các dự án đến quy hoạch bô-xít và khu vực dự trữ khoáng sản; phối hợp hướng dẫn các thủ tục chuyên ngành liên quan. Sở Tài chính chủ trì rà soát hồ sơ, tham mưu xử lý các nội dung về chủ trương đầu tư, tiến độ và thời gian thực hiện dự án.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND các xã liên quan rà soát hiện trạng sử dụng đất, hồ sơ thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng; xem xét, đề xuất danh mục các vị trí cần thu hồi đất để triển khai trong quý I/2027. Các địa phương có trách nhiệm phối hợp kiểm tra thực địa, xác định rõ những nội dung thuộc thẩm quyền để xử lý, đồng thời tổng hợp khó khăn vượt thẩm quyền, báo cáo cơ quan chức năng xem xét.

Đối với các nhà đầu tư, tỉnh yêu cầu chủ động hoàn thiện hồ sơ pháp lý, báo cáo cụ thể tiến độ từng hạng mục, xác định rõ phần việc đã hoàn thành và còn tồn tại; phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong quá trình rà soát, xử lý vướng mắc. Việc triển khai cần bảo đảm đúng quy định về đất đai, đầu tư, xây dựng, an toàn công trình và quản lý khoáng sản.

Sáu dự án điện gió tại khu vực phía Tây Lâm Đồng gồm Đắk Đrung 1, Đắk Đrung 2, Đắk Đrung 3, Đắk Hòa, Nam Bình và Asia Đắk Song 1. Trong đó, 3 dự án Đắk Đrung có tổng vốn đầu tư hơn 10.527 tỷ đồng, đã thực hiện khoảng 7.228 tỷ đồng. Khối lượng xây dựng lần lượt đạt 4/25, 21/28 và 23/28 trụ tua-bin.Ba dự án còn lại có tình trạng khác nhau: Đắk Hòa đã vận hành thương mại từ tháng 10/2021; Nam Bình hoàn thành xây dựng nhưng chưa vận hành thương mại; Asia Đắk Song 1 chưa triển khai xây dựng.