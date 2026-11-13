Lâm Đồng tháo gỡ vướng mắc các dự án điện gió chồng lấn khoáng sản bô xít

Quang cảnh cuộc họp

Cuộc họp tập trung đánh giá tình hình triển khai đầu tư xây dựng 6 dự án điện gió, gồm Đắk N’Drung 1, 2, 3, Đắk Hòa, Nam Bình và Asia Đắk Song 1.

Trong đó, dự án Điện gió Đắk Hòa đã vận hành phát điện thương mại từ tháng 10/2021; dự án Điện gió Nam Bình đã hoàn thành xây dựng, được Cục Điện lực - Bộ Công thương kiểm tra, chấp thuận nghiệm thu công trình, cấp giấy phép hoạt động điện lực, nhưng chưa vận hành phát điện thương mại.

Riêng dự án Điện gió Asia Đắk Song 1 chưa khởi công xây dựng. Dự án hết tiến độ đầu tư theo chủ trương đầu tư được cấp; chưa được giao đất, cho thuê đất.

Phó Giám đốc Sở Công thương Võ Công Tuấn báo cáo tình hình triển khai đầu tư xây dựng các dự án điện gió

Tại cuộc họp, đại diện các chủ đầu tư, địa phương và sở, ngành liên quan đã tập trung trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, chủ yếu liên quan đến thủ tục đất đai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hành lang tuyến.

Trong đó, 3 dự án điện gió Đắk N’Drung 1, 2, 3 còn một số vấn đề cần tiếp tục phối hợp xử lý. Các dự án này bị gián đoạn từ tháng 4/2023 đến nay do chưa được điều chỉnh và gia hạn chủ trương đầu tư nên không thể triển khai hoàn thành các hạng mục để đưa vào vận hành.

Đại diện Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N'Drung trao đổi những vướng mắc của dự án điện gió

Trước thực trạng trên, tỉnh Lâm Đồng sẽ thành lập 1 tổ công tác gồm các sở, ngành liên quan, UBND các xã để hướng dẫn cụ thể cho chủ đầu tư về những việc còn lại phải làm, hoàn thiện các thủ tục, phấn đấu sớm đưa dự án điện gió Đắk N’Drung 3 vào vận hành.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp, rà soát toàn diện những khó khăn, vướng mắc của từng dự án để đề xuất phương án giải quyết cụ thể cho đến kết quả cuối cùng.

Đồng chí Nguyễn Bá Út, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp

Sở Công thương có trách nhiệm đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan, không để tình trạng chậm trễ kéo dài, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Đối với vấn đề đất đai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND các xã Đắk Song, Thuận Hạnh, Đức An và Trường Xuân rà soát, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh mục kế hoạch thu hồi đất cho các hạng mục đang thực hiện thu hồi đất của dự án trong quý 1/2027 và tiếp tục thực hiện giao đất, cho thuê đất.

Các địa phương cần nâng cao trách nhiệm trong công tác phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, chung tay bảo vệ các công trình, hạng mục dự án đã được đầu tư trên địa bàn.