Lâm Đồng tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Đoàn công tác Bộ Y tế làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai Nghị quyết số 72 ngày 9/9/2025 và Kết luận số 149 ngày 10/4/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân

Các đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng đoàn công tác; Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đồng chủ trì buổi làm việc.

Các đồng chí Đỗ Xuân Tuyên (bên phải), Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng đoàn công tác; Đinh Văn Tuấn (bên trái), Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đồng chủ trì buổi làm việc

Thời gian qua, Lâm Đồng đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, tập trung củng cố y tế cơ sở, tăng cường y tế dự phòng, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển nhân lực và đẩy mạnh chuyển đổi số ngành y tế.

Hiện toàn tỉnh có khoảng 7,5 bác sĩ/10.000 dân, 23,7 giường/10.000 dân. Mục tiêu đến năm 2030, Lâm Đồng có 11 bác sĩ/10.000 dân, 32 giường/10.000 dân.

Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Huỳnh Thị Phương Duyên báo cáo tại buổi làm việc

Công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân được tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe cộng đồng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn những khó khăn, do địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, một số trạm y tế thiếu bác sĩ và nhân lực công nghệ thông tin.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Dương Huy Lương trao đổi tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục rà soát các nhiệm vụ, giải pháp, tăng cường phối hợp với Bộ Y tế trong tháo gỡ khó khăn, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực, từng bước hoàn thiện hệ thống y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Lâm Đồng kiến nghị Bộ Y tế hướng dẫn tháo gỡ những vướng mắc trong tổ chức hoạt động của các cơ sở y tế khu vực và trạm y tế cấp xã; hỗ trợ kết nối, tích hợp dữ liệu sức khỏe; đồng thời, tăng cường chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu trong các lĩnh vực tim mạch, ung bướu, cấp cứu, hồi sức tích cực, đột quỵ và phục hồi chức năng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại buổi làm việc

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu tỉnh cần chú trọng củng cố y tế cơ sở, nâng cao năng lực y tế dự phòng, có giải pháp thu hút và phát triển nhân lực y tế, nhất là tại địa bàn khó khăn.

Đồng thời, Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, gắn với lập hồ sơ sức khỏe điện tử và tăng cường kết nối dữ liệu, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Bộ Y tế bàn giao tài sản công là nhà, đất tại số 19 Tôn Thất Tùng, phường Lâm Viên - Đà Lạt cho tỉnh Lâm Đồng

Đối với những kiến nghị của tỉnh, Bộ Y tế sẽ xem xét, hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn theo thẩm quyền, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và bảo đảm người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Dịp này, Bộ Y tế đã bàn giao tài sản công là nhà, đất tại số 19 Tôn Thất Tùng, phường Lâm Viên - Đà Lạt cho tỉnh Lâm Đồng.