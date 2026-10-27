Lâm Đồng tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ tại Tà Năng, Tà Hine

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc

Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo tại buổi làm việc, năm 2026, xã Tà Năng được giao 22,593 tỷ đồng vốn đầu tư công để triển khai 3 công trình hạ tầng giao thông. Đến ngày 21/10, địa phương đã giải ngân 12,946 tỷ đồng, đạt 57,3% kế hoạch.

Ông Nguyễn Vũ Linh Sang, Chủ tịch UBND xã Tà Năng báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong những tháng cuối năm, UBND xã Tà Năng tập trung kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng ca thi công; đồng thời thực hiện nghiệm thu theo hình thức cuốn chiếu, hoàn thiện thủ tục thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành.

Địa phương phấn đấu đến ngày 31/12/2026 giải ngân tối thiểu 98,8% kế hoạch vốn được giao, bảo đảm chất lượng công trình và sử dụng vốn hiệu quả, đúng quy định.

Tại xã Tà Hine, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 là 30,42 tỷ đồng, bố trí cho 7 công trình. Đến nay, địa phương đã giải ngân 15,326 tỷ đồng, đạt 50,4% kế hoạch.

Ông Chế Vũ Vũ, Chủ tịch UBND xã Tà Hine báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn

Trong đó, nguồn vốn chi đầu tư phát triển của xã bố trí cho 4 công trình khởi công năm 2026 là 10,92 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 8,207 tỷ đồng, đạt 75,2%. Đối với nguồn vốn đầu tư công của tỉnh thuộc kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030, bố trí 19,5 tỷ đồng cho 3 công trình, tỷ lệ giải ngân đạt 36,5%.

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, xã Tà Hine được bố trí 9,605 tỷ đồng vốn đầu tư công để xây dựng đường giao thông nông thôn và đường điện chiếu sáng. Đến nay, địa phương đã giải ngân hơn 1,142 tỷ đồng, đạt 11,9% kế hoạch.

Ông Phan Đình Quý, Phó Chủ tịch UBND xã Tà Hine báo cáo tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn

Ngoài ra, chương trình mục tiêu quốc gia về Phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I (năm 2025 - 2030), địa phương được bố trí 6 tỷ đồng trong năm 2026 để thực hiện công trình làm mới mặt sân bóng đá 11 người, xây dựng nhà vệ sinh và khán đài, với tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng.

Trong đó, ngân sách Trung ương bố trí 4,615 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 1,385 tỷ đồng. Hiện công trình đã hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, chuẩn bị trình phê duyệt và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công.

Ông Bùi Hồng Lĩnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Trọng báo cáo tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn

Nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của xã là 1,8605 tỷ đồng. Đến nay, địa phương đã giải ngân 124,016 triệu đồng, đạt 6,7% kế hoạch.

Kết quả giải ngân tại 2 địa phương cho thấy tiến độ thực hiện còn khác nhau, trong đó Tà Năng đạt 57,3%, Tà Hine đạt 50,4%. Đối với Tà Hine, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công của tỉnh và một số nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia còn thấp, đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát tiến độ từng công trình, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai và đẩy nhanh thủ tục giải ngân.

Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, đẩy nhanh làm sạch dữ liệu đất đai

Bên cạnh giải ngân vốn đầu tư công, công tác quản lý, bảo vệ rừng và xử lý vi phạm đất đai trên đất lâm nghiệp cũng là những nội dung được rà soát tại buổi làm việc.

Ông Nguyễn Hữu Trung, Trưởng Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đức Trọng báo cáo công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn

Theo báo cáo, từ đầu năm 2026 đến nay, xã Tà Năng ghi nhận 3 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, gồm 1 vụ phá rừng trái pháp luật với diện tích thiệt hại 390 m², khối lượng lâm sản thiệt hại 1,026 m³ gỗ thông thường và 2 vụ khai thác, vận chuyển hoặc chế biến lâm sản trái pháp luật.

Đối với vi phạm pháp luật về đất đai trên đất lâm nghiệp, địa phương ghi nhận 6 vụ, với tổng diện tích 17.782 m². UBND xã đã ban hành 1 quyết định xử phạt vi phạm; 1 trường hợp đã chấp hành, 5 trường hợp đang được xác minh, củng cố hồ sơ xử lý. Diện tích đã thu hồi, bàn giao cho chủ rừng hoặc khắc phục, phục hồi hiện trạng là 180 m².

Ông Trần Văn Hiệp, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 phát biểu tại buổi làm việc

Về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, xã Tà Năng đã đối soát 11.150/11.333 thửa đất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt 99,3%. Còn 183 thửa đã hoàn thành đối soát nhưng chưa nhập lên hệ thống.

Địa phương đang phối hợp tra cứu thông tin chủ sử dụng đất đối với 1.722 thửa, phấn đấu hoàn tất hồ sơ theo kế hoạch trước ngày 30/10/2026.

Ông Nguyễn Trần Nhật Huy, Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc

Tại xã Tà Hine, trong tổng số 7.149 trường hợp cần đối soát, xác minh, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai, địa phương đã xác minh được 5.272 trường hợp, đạt 73,74%. Còn 1.877 trường hợp chưa xác minh được do không tìm thấy thông tin dân cư, thông tin sai lệch hoặc thiếu dữ liệu cần bổ sung.

UBND xã đang phối hợp với Công an xã và các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh, trong đó có 925 trường hợp đang được yêu cầu bổ sung thông tin.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu làm rõ những khó khăn, vướng mắc của 2 địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

Đối với nhiệm vụ rà soát, chuẩn hóa dữ liệu các thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xã Tà Hine được giao chỉ tiêu 14.570 thửa. UBND xã đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát danh sách trên hệ thống, xây dựng kế hoạch đăng ký đất đai và thành lập tổ triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành theo chỉ đạo của UBND tỉnh trước ngày 15/11/2026.

Ông Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, đơn vị đã trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc của hai địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời thảo luận các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai và triển khai chương trình Xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc nhấn mạnh yêu cầu các địa phương chủ động rà soát những nhiệm vụ còn chậm, xác định rõ khó khăn, vướng mắc để phối hợp với các sở, ngành liên quan tháo gỡ kịp thời; tăng cường trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ và hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Đối với các nội dung liên quan đến đầu tư công, quản lý, bảo vệ rừng, xây dựng nông thôn mới và dữ liệu đất đai, việc triển khai cần gắn với yêu cầu quản lý chặt chẽ, tuân thủ quy định pháp luật, sử dụng hiệu quả nguồn lực và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại các địa phương.