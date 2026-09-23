Lâm Đồng tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ 2 dự án cao tốc

Không để mặt bằng trở thành “điểm nghẽn”

Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài khoảng 66km, trong đó đoạn qua Lâm Đồng khoảng 55km, đi qua 5 xã, phường. Toàn tuyến có 931 trường hợp bị ảnh hưởng, tổng diện tích cần thu hồi, bồi thường gần 402ha. Đến nay, 916 trường hợp đã được phê duyệt phương án bồi thường, tổng giá trị hơn 1.123 tỷ đồng, 561 hộ đã nhận tiền.

Tuy nhiên, diện tích bàn giao thực tế cho đơn vị triển khai dự án mới đạt hơn 126ha, tương đương 31,4% tổng diện tích cần bàn giao. Đây đang là điểm nghẽn lớn, cần được tập trung tháo gỡ để tạo mặt bằng liên tục cho thi công. Trên công trường, hiện nay đơn vị thi công đã huy động được 72 thiết bị, hàng trăm nhân sự, tổ chức 6 mũi thi công, tập trung phát quang, mở đường công vụ và triển khai các hạng mục chính.

Người dân bàn giao mặt bằng để thi công dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng cho biết, một khó khăn khác là bãi chứa đất đá dư thừa. Sau cân bằng đào đắp, dự án cần vị trí chứa khoảng 7 triệu m³, trong khi các bãi đổ thải đủ điều kiện sử dụng hiện mới đáp ứng khoảng 1,4 triệu m³. Nhà thầu đã rà soát, đề xuất bổ sung nhiều vị trí tại Bảo Lộc và Đạ Huoai. Các cơ quan chức năng đang kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét.

Trong khi đó, dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương dài gần 74km, đi qua 10 xã, phường, có 2.511 trường hợp bị ảnh hưởng với tổng diện tích cần bồi thường hơn 621ha. Đến nay, cơ quan chức năng đã phê duyệt phương án bồi thường cho 2.465 trường hợp, với tổng giá trị hơn 3.219 tỷ đồng, hơn 2.200 trường hợp đã được chi trả.

Người dân phá bỏ cà phê, bàn giao mặt bằng cho cơ quan chức năng.

Diện tích mặt bằng bàn giao cho nhà thầu hiện đạt hơn 506ha, tương đương 81,5%. Trên phần mặt bằng được bàn giao, cả 5 gói thầu xây lắp chính đã được triển khai với 16 mũi thi công, 136 máy móc, thiết bị và 248 nhân sự chủ chốt.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng, đến nay đã cơ bản hoàn thành thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật 3/4 nút giao và 32/35 cầu vượt ngang của cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương. Đơn vị triển khai dự án đồng thời rà soát, bổ sung các vị trí mỏ vật liệu, bãi chứa vật liệu dư thừa với tổng trữ lượng khoảng 6,5 triệu m³.

Làm rõ trách nhiệm để chậm tiến độ

Công an xã Đạ Tẻh 2 cho biết, trong quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, khu vực thôn Tôn Klong là trường hợp đặc thù. Tuyến cao tốc đi qua “rừng thiêng” của cộng đồng người Mạ, nơi có những phần mộ qua nhiều đời của người thân thuộc 32 hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Bà con nhân dân ở xã Đạ Tẻh 2 thống nhất di dời mồ mả để thi công dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Nhận thức rõ đây không chỉ là câu chuyện về mặt bằng mà còn gắn với phong tục, tập quán, đời sống tâm linh và tình cảm của đồng bào đối với người đã khuất, Công an xã Đạ Tẻh 2 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể kiên trì tuyên truyền, vận động, trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của từng gia đình. Từ sự chân thành, thấu đáo và tôn trọng phong tục của bà con, những vướng mắc từng bước đã được tháo gỡ. Đến nay, 32 hộ dân đã thống nhất, đồng thuận di dời mồ mả, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.

Nhận thức rõ ý nghĩa của tuyến cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương đối với sự phát triển của địa phương, ông Đinh Văn Hiếu, người dân xã Bảo Thuận (Lâm Đồng), đã tích cực phối hợp với chính quyền và các đơn vị liên quan kiểm kê đất đai, hoa màu, hoàn tất thủ tục nhận bồi thường và sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án.

“Đây là con đường không chỉ phục vụ hôm nay mà còn mở thêm cơ hội cho con cháu mai sau. Vì vậy, người dân chúng tôi phần lớn đều đồng thuận, vui vẻ bàn giao mặt bằng!..”, ông Hiếu chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là vướng ở đâu phải tập trung tháo gỡ ở đó, tháo gỡ đến đâu bàn giao mặt bằng và tổ chức thi công đến đó, không để những tồn tại kéo dài làm ảnh hưởng tiến độ chung. Các sở, ngành, địa phương phải bám sát từng phần việc, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền để xử lý, đồng thời các nhà thầu phải chủ động xây dựng kế hoạch thi công phù hợp với mặt bằng được bàn giao, bảo đảm phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực và thiết bị.

Giải phóng mặt bằng là khâu còn nhiều khó khăn, vướng mắc hiện nay.

Việc đẩy nhanh hai dự án cao tốc không chỉ được đặt ra ở yêu cầu về tiến độ, mà còn gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. Những phần việc đã rõ phải khẩn trương thực hiện, những điểm nghẽn phát sinh phải được nhận diện, xử lý ngay, qua đó tạo chuyển biến thực chất trên công trường, bảo đảm các dự án được triển khai liên tục, đúng kế hoạch.

Làm việc với các cơ quan, đơn vị và địa phương về hai dự án cao tốc này ngày 15/9 vừa qua, đồng chí Bùi Thắng- Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng đã yêu cầu tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn đang ảnh hưởng đến tiến độ, nhất là công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư.

“Việc triển khai phải đồng bộ, rõ trách nhiệm, bảo đảm mặt bằng được bàn giao đến đâu, tổ chức thi công đến đó, từng bước hình thành các đoạn tuyến thi công liên tục!..”, đồng chí Bùi Thắng- Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng nhấn mạnh.