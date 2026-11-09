Lâm Đồng tháo gỡ điểm nghẽn y tế cơ sở và khoa học, công nghệ

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Y Quang BKrông chủ trì buổi giám sát của HĐND tỉnh về y tế cơ sở và khoa học, công nghệ

Chiều 9/11, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Lâm Đồng làm việc với UBND tỉnh về tổ chức mạng lưới y tế cơ sở và triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Y Quang BKrông, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Mạng lưới y tế cơ sở còn thiếu nhân lực

Theo báo cáo giám sát, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và hợp nhất ngành y tế của 3 tỉnh trước đây, Lâm Đồng đã cơ bản sắp xếp mạng lưới y tế cơ sở.

Toàn tỉnh hiện có 27 Trung tâm Y tế khu vực trực thuộc Sở Y tế, 124 trạm y tế xã, phường, đặc khu và 192 điểm trạm.

Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Đức Hải báo cáo kết quả giám sát hoạt động mạng lưới y tế cơ sở

Từ ngày 1/1/2026, các trạm y tế được chuyển giao nguyên trạng về UBND cấp xã quản lý, gồm: tổ chức, nhân lực, tài sản và trang thiết bị.

Các điểm trạm tại miền núi, vùng sâu, vùng xa và địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được duy trì. Hoạt động khám, chữa bệnh ban đầu và chăm sóc sức khỏe người dân cơ bản không bị gián đoạn.

Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lâm Đồng Lê Quốc Đông chỉ ra hạn chế trong bố trí và tổ chức hoạt động mạng lưới y tế cơ sở

Tuy nhiên, nhân lực bác sĩ, dược sĩ và một số chuyên môn còn thiếu, phân bố chưa đồng đều. Việc tuyển dụng, thu hút nhân lực về vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn.

Một số cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị và năng lực chuyên môn. Việc phối hợp giữa chính quyền cấp xã, trạm y tế và Trung tâm Y tế khu vực trong quản lý nhân lực, tài chính, thuốc và vật tư y tế cũng cần được hoàn thiện.

Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Đặng Thức Anh Vũ giải trình một số nội dung liên quan đến mạng lưới y tế cơ sở mà đoàn giám sát của HĐND tỉnh chỉ ra

Đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và địa phương phối hợp tháo gỡ khó khăn về nhân lực, kinh phí và điều kiện hoạt động. Việc phân bổ nguồn lực cần phù hợp với quy mô dân số, đặc điểm từng địa bàn, ưu tiên khu vực khó khăn.

Khoa học, công nghệ còn hạn chế về nhân lực và ứng dụng

Trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, tỉnh từng bước đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống dữ liệu chuyên ngành và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. Công tác đào tạo kỹ năng công nghệ cho cán bộ, công chức cũng được quan tâm.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Mai Thanh Nga trao đổi về giải pháp khắc phục hạn chế trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Dù vậy, nhân lực chuyên trách công nghệ thông tin và chuyển đổi số, nhất là ở cấp xã, vẫn thiếu. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành chưa thông suốt.

Công chức phải sử dụng nhiều hệ thống giải quyết thủ tục hành chính. Một số thời điểm xảy ra lỗi kỹ thuật, chậm phản hồi, ảnh hưởng đến việc tra cứu và xử lý hồ sơ.

Đáng chú ý, hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học chưa được đánh giá đầy đủ. Liên kết giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp còn hạn chế.

Nhu cầu đặt hàng nghiên cứu từ doanh nghiệp chưa nhiều. Hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, ươm tạo và kết nối đầu tư chưa đồng bộ, khiến việc đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn còn khó khăn.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thị Thuận Bích theo dõi giải trình liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ

Bên cạnh đó, tiến độ giải ngân vốn chi thường xuyên và vốn đầu tư còn thấp so với kế hoạch. Một số dự án cần thêm thời gian hoàn thiện thủ tục, lựa chọn nhà thầu và xử lý vướng mắc kỹ thuật.

Đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh rà soát các chỉ tiêu chưa phù hợp, tăng cường đặt hàng nghiên cứu từ nhu cầu thực tế của địa phương và doanh nghiệp.

Tỉnh cần đẩy mạnh kết nối viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp; ưu tiên nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, chế biến sâu nông sản và công nghệ số, gắn nghiên cứu với khả năng ứng dụng, thương mại hóa.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lâm Đồng Nguyễn Đức Vũ trao đổi về hạn chế trong thu hút nguồn lực trong lĩnh vực khoa học, công nghệ

Làm rõ trách nhiệm, khắc phục sau giám sát

Tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn ghi nhận và cảm ơn các ý kiến của đoàn giám sát. UBND tỉnh sẽ giao các sở, ngành rà soát, giải trình những hạn chế, bổ sung thông tin để hoàn thiện kết luận giám sát.

Đối với y tế cơ sở, đồng chí Đinh Văn Tuấn yêu cầu Sở Y tế rà soát số liệu về nhân lực, vị trí việc làm và tổ chức bộ máy. Ngành cần xây dựng chương trình đào tạo, tính toán phương án điều chuyển nhân lực giữa các địa bàn, ưu tiên vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, tham mưu chính sách thu hút bác sĩ, nhân lực y tế cơ sở và rà soát mạng lưới trạm trong tổng thể quy hoạch y tế toàn tỉnh.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn giải trình một số nội dung tại buổi giám sát của HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu làm rõ vướng mắc về đầu tư công, đấu thầu và phối hợp giữa Sở Y tế với Sở Nội vụ. Đối với Nghị quyết 57, UBND tỉnh sẽ cụ thể hóa nhiệm vụ, gắn việc triển khai với hiệu quả thực chất và sản phẩm rõ ràng.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Y Quang BKrông ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, đồng thời nhấn mạnh một số hạn chế không chỉ xuất phát từ khó khăn khách quan sau sắp xếp đơn vị hành chính. Việc phối hợp chưa chặt chẽ, bố trí nguồn lực chưa phù hợp và chậm xử lý vấn đề thuộc thẩm quyền cũng là những nguyên nhân cần được nhìn nhận.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Y Quang BKrông phát biểu kết luận buổi giám sát

Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, chính sách thu hút nhân lực trong lĩnh vực khoa học, công nghệ còn hạn chế. Việc bố trí nhân lực tại một số cơ quan, đơn vị và địa phương chưa đáp ứng yêu cầu. Các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện báo cáo, làm rõ nguyên nhân, nhất là trách nhiệm chủ quan, để có giải pháp khắc phục.

Trong đó, cần bảo đảm nhân lực, cơ sở vật chất và điều kiện hoạt động cho y tế cơ sở. Lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số cần tháo gỡ tình trạng thiếu nhân lực chuyên môn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

Các thành viên trong đoàn giám sát của HĐND tỉnh dự và theo dõi tại buổi giám sát của HĐND tỉnh Lâm Đồng

Các cơ quan cần phân định rõ vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương và nội dung cần kiến nghị Trung ương hướng dẫn, tháo gỡ. Từng nhiệm vụ phải gắn với trách nhiệm, tiến độ và kết quả cụ thể, tạo chuyển biến thực chất sau giám sát.