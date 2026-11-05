Lâm Đồng: Tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc giải ngân vốn mục tiêu quốc gia

Giải ngân thấp, gần 105 tỷ đồng chưa được phân bổ

Theo Sở Tài chính Lâm Đồng, năm 2026, tổng dự toán ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn tỉnh là 1.277,312 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 699,333 tỷ đồng, ngân sách địa phương đối ứng 577,979 tỷ đồng.

Một góc trung tâm Đà Lạt nhìn từ trên cao.

Tính đến ngày 20/10, toàn tỉnh mới giải ngân 145,305 tỷ đồng, đạt 11,4% dự toán. Trong đó, vốn đầu tư phát triển đạt 11,3%, kinh phí sự nghiệp đạt 11,6%.

Đáng chú ý, ba chương trình MTQG gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được giao 843,409 tỷ đồng nhưng mới giải ngân 84,547 tỷ đồng, đạt 10%.

Chương trình MTQG về phát triển văn hóa được giao 391,903 tỷ đồng, đã phân bổ toàn bộ dự toán nhưng tỷ lệ giải ngân mới đạt 11%. Trong khi đó, chương trình phòng, chống ma túy giải ngân đạt 42,5% kế hoạch.

Theo Sở Tài chính Lâm Đồng, tổng kinh phí các chương trình MTQG được phép kéo dài sang năm 2026 là 887,252 tỷ đồng. Đến ngày 20/10, số vốn giải ngân đạt 304,974 tỷ đồng, tương đương 34,4% kế hoạch.

Một trong những điểm nghẽn lớn hiện nay là việc phân bổ chi tiết vốn cho các dự án cấp tỉnh còn chậm. Sở Tài chính mới nhận được đề xuất của 5/15 đơn vị, với tổng vốn được giao chi tiết 30,75/135,748 tỷ đồng, đạt khoảng 23%.

Còn 10 đơn vị với tổng số vốn gần 105 tỷ đồng chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư, chưa đủ điều kiện phân bổ chi tiết.

Nguyên nhân chủ yếu do một số đơn vị chưa chủ động rà soát nhu cầu sử dụng vốn chuyển tiếp, thủ tục đầu tư chưa hoàn thiện, công tác phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương còn hạn chế.

Bên cạnh đó, năm 2026 là thời điểm chuyển tiếp giữa hai giai đoạn thực hiện các chương trình MTQG, nhiều cơ chế, chính sách đang được hoàn thiện. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, một bộ phận cán bộ cấp xã còn lúng túng trong triển khai, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

Rõ trách nhiệm, xử lý dứt điểm vốn tồn đọng

Trước tình trạng giải ngân chậm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát nguồn vốn, xác định nguyên nhân chậm giải ngân và xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể đối với từng dự án, nhiệm vụ.

Tiến độ giải ngân phải được cụ thể hóa theo từng tháng, gắn với trách nhiệm của cơ quan chủ trì, chủ đầu tư và người đứng đầu đơn vị.

Việc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách.

Đối với các dự án chưa được phân bổ chi tiết vốn, chủ đầu tư phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư. Những dự án đã được giao vốn cần tập trung triển khai, chủ động tháo gỡ khó khăn, không để vướng mắc kéo dài.

Riêng nguồn vốn được phép chuyển tiếp sang năm 2026, các đơn vị phải xác định rõ phần vốn còn nhu cầu sử dụng và phần không có khả năng thực hiện, đề xuất điều chỉnh, bố trí cho nhiệm vụ, dự án khác theo quy định, tránh lãng phí ngân sách.

Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chủ trì chương trình tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ. Những khó khăn thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và bộ phận điều phối theo mô hình mới, phân công rõ trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị; đồng thời đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục đối với những dự án còn vướng mắc.

Các cơ quan chủ trì chương trình phải tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu giải ngân hằng tháng cho từng đơn vị, địa phương, làm cơ sở theo dõi, đánh giá và chấn chỉnh những dự án có tiến độ thấp.

Đặc biệt, ông Võ Ngọc Hiệp yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. UBND các xã, phường, đặc khu phải bố trí cán bộ phù hợp, chủ động cập nhật quy định mới, phối hợp với cơ quan chuyên môn giải quyết vướng mắc ngay từ cơ sở.

Song song với nhiệm vụ giải ngân năm 2026, tỉnh yêu cầu các đơn vị xây dựng dự toán năm 2027, xác định rõ danh mục dự án, nhu cầu vốn; đồng thời triển khai Nghị định số 387/2026/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2026 - 2035.

Lâm Đồng đặt mục tiêu cải thiện tiến độ giải ngân trong những tháng cuối năm, xử lý nguồn vốn tồn đọng, bảo đảm nguồn lực đầu tư được sử dụng hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân.