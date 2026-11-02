Lâm Đồng tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc cuối năm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ chủ trì cuộc họp giao ban các thường trực tháng 10/2026

Chiều 2/11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ chủ trì Hội nghị giao ban các thường trực tháng 10/2026.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo các tổ công tác địa bàn cùng các sở, ngành liên quan.

Nhiều nhiệm vụ còn chậm tiến độ

Theo báo cáo tại hội nghị, trong tháng 10, các cơ quan trong hệ thống chính trị tiếp tục triển khai nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực. Hoạt động tham mưu, giám sát, điều hành và nắm bắt tình hình cơ sở cơ bản bảo đảm yêu cầu.

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Trong phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng. Thu ngân sách đến ngày 22/10 đạt hơn 27.359 tỷ đồng, bằng 84,41% dự toán Trung ương giao. Các lĩnh vực nông nghiệp, giải quyết việc làm và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Văn Quang trao đổi một số vấn đề tại phiên họp

Hoạt động của HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được triển khai theo chương trình. HĐND tỉnh tổ chức các kỳ họp chuyên đề, xem xét những nội dung phát sinh.

Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật sau sắp xếp được đẩy mạnh. MTTQ và các đoàn thể tăng cường giám sát, phản biện xã hội, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

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Tuy nhiên, tiến độ một số nhiệm vụ trọng tâm vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Việc xử lý nhà, đất công sau sắp xếp tại một số địa phương chưa bảo đảm tiến độ. Một số dự án đầu tư còn vướng mắc kéo dài…

Tại hội nghị, các đại biểu ghi nhận kết quả giải ngân đầu tư công ở nhiều xã, phường. Một số địa phương vượt chỉ tiêu thu ngân sách. Tình hình an ninh, trật tự cơ bản ổn định, công tác phát triển đảng viên đạt yêu cầu, việc số hóa hồ sơ đảng viên tại một số đơn vị có kết quả tích cực.

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Dù vậy, khó khăn nổi bật hiện nay là triển khai khám sức khỏe toàn dân. Một số địa phương đạt tỷ lệ thấp do thiếu nhân lực, trang thiết bị và khó vận động người dân tham gia.

Công tác số hóa hồ sơ tại cơ sở chưa đồng đều do hạn chế. Việc thu thập dữ liệu đất đai còn vướng mắc. Công tác giải phóng mặt bằng một số công trình cũng chưa đáp ứng tiến độ.

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Tập trung tháo gỡ những vướng mắc cụ thể

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải, vướng mắc lớn nhất chủ yếu liên quan đến giải phóng mặt bằng. Việc thay đổi chính sách bồi thường và phương pháp xác định giá đất giữa năm 2025 và 2026 khiến mức chi trả tại một số khu vực chênh lệch đáng kể. Đây là một trong những nguyên nhân gây khó khăn trong quá trình vận động người dân.

Ngoài ra, có trường hợp người dân đã đồng ý bàn giao nhưng nhà thầu chưa triển khai thi công, làm phát sinh trở ngại. UBND tỉnh đang chỉ đạo các địa phương tiếp tục vận động, xử lý những vị trí còn vướng mắc.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải trao đổi về khó khăn và nỗ lực trong giải phóng mặt bằng các công trình, dự án

Đối với chương trình khám sức khỏe toàn dân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc đề nghị tăng cường tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ quy trình và quyền lợi khi tham gia. Bên cạnh các đợt khám tập trung, địa phương cần tổ chức khám lưu động, nhất là tại những khu vực còn nhiều người chưa được tiếp cận.

Đồng chí Phạm Thị Phúc cũng lưu ý, hoạt động khám hiện chủ yếu thực hiện lâm sàng, chưa triển khai đầy đủ các dịch vụ cận lâm sàng. Vì vậy, các đơn vị cần thông tin rõ cho người dân về nội dung khám. Những trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường, đủ điều kiện cần được hướng dẫn chuyển đến cơ sở y tế để khám chuyên sâu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc làm rõ khó khăn và giải pháp khắc phục để triển khai tốt chương trình khám sức khỏe toàn dân

Về nhiệm vụ thu ngân sách, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung ghi nhận kết quả phát triển đảng viên và thu ngân sách có nhiều tín hiệu tích cực.

Tuy nhiên, mức thu giữa các địa phương còn chênh lệch. Đồng chí Lưu Văn Trung đề nghị căn cứ kết quả thực hiện năm 2026 để xây dựng dự toán ngân sách năm 2027 sát thực tế, chú trọng các nguồn thu ổn định, bền vững.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung chỉ rõ những điểm nghẽn và đề xuất tháo gỡ các nội dung thuộc thẩm quyền

Đối với đầu tư công, đồng chí Lưu Văn Trung yêu cầu các cấp, ngành tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân, phấn đấu đạt kế hoạch. Những địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp phải phân tích cụ thể nguyên nhân khách quan, chủ quan để có giải pháp phù hợp.

Xử lý dứt điểm nhiệm vụ chậm tiến độ

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ ghi nhận nỗ lực của các cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, kết quả một số lĩnh vực chưa tương xứng với khối lượng công việc, nhiều nhiệm vụ chưa tạo chuyển biến rõ nét.

Trước yêu cầu hoàn thành kế hoạch năm 2026, đồng chí Đặng Hồng Sỹ đề nghị các cấp, ngành đánh giá đúng khả năng thực hiện, chọn việc ưu tiên và tập trung giải quyết dứt điểm. Trong đó, giải ngân đầu tư công, thu ngân sách và khám sức khỏe toàn dân là những nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ phát biểu kết luận hội nghị

Đảng ủy UBND tỉnh cần tháo gỡ vướng mắc trong xác định giá đất, hoàn thiện thủ tục, đấu giá quyền sử dụng đất và đẩy nhanh tháo gỡ các dự án tồn đọng. UBND tỉnh tăng cường kiểm tra tiến độ theo từng nhóm việc, kịp thời xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền của sở, ngành và địa phương.

Đối với việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật sau sắp xếp, Đảng ủy HĐND tỉnh và Đảng ủy UBND tỉnh cần phối hợp xác định rõ danh mục, phương án và tiến độ xử lý.

HĐND tỉnh chuẩn bị tốt các kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thường lệ cuối năm. UBND tỉnh chủ động khắc phục bất cập trong dịch vụ công trực tuyến, nhất là lĩnh vực hộ tịch, chứng thực và đăng ký kinh doanh.

Các đại biểu dự và theo dõi Hội nghị giao ban các thường trực do Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức chiều 2/11

Ở cơ sở, MTTQ và các đoàn thể cần nâng cao chất lượng nắm bắt tình hình Nhân dân, kịp thời phản ánh và phối hợp giải quyết kiến nghị. Các tổ theo dõi địa bàn tăng cường hỗ trợ những xã, phường, đặc khu có nguy cơ không hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời rà soát các kiến nghị còn tồn đọng.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ yêu cầu các cấp ủy cơ sở tập trung kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên, số hóa hồ sơ đảng viên và xây dựng chương trình công tác năm 2027.

Chế độ báo cáo cần ngắn gọn, có trọng tâm, làm rõ vấn đề mới và kết quả thực hiện. Qua đó, xác định trách nhiệm, tập trung nguồn lực và tạo chuyển biến đối với những nhiệm vụ còn chậm trong thời gian còn lại của năm. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ