Lâm Đồng tháo gỡ điểm nghẽn sau sắp xếp mạng lưới trường lớp

Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), toàn tỉnh đã giảm được 630 đầu mối cơ sở giáo dục (từ 1.438 xuống còn 823 cơ sở), đạt tỷ lệ giảm 43,36%.

Cụ thể, ở cấp Mầm non giảm 190 trường, còn 210 trường); Tiểu học giảm 311 trường, còn 247 trường; THCS giảm 155 trường, còn 149 trường; THPT giảm 28 trường, còn 65 trường.

Trong khi đó, mô hình liên cấp tăng mạnh với 50 trường Tiểu học & THCS và 6 trường THCS & THPT mới được thành lập.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Sĩ Thành báo cáo về hoạt động giáo dục sau sắp xếp mạng lưới trường lớp

Bên cạnh đó, hệ thống giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh cũng được sắp xếp tinh gọn theo nguyên tắc tối đa không quá 3 trường dạy nghề, hiện duy trì ổn định 3 cơ sở gồm: Trường Cao đẳng Đà Lạt, Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng và Trường Cao đẳng Bình Thuận.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Lâm Đồng Trần Sĩ Thành cho biết, quá trình sáp nhập đã tác động đến 959 cán bộ quản lý (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng). 100% số nhân sự này đã được bố trí chuyển sang làm giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Cùng với đó, HĐND và UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách tinh giản biên chế đối với các cán bộ quản lý có nguyện vọng nghỉ việc theo đúng quy định của Chính phủ, giúp ổn định tư tưởng và kiện toàn bộ máy nhân sự ngay trước thềm năm học mới 2026 - 2027.

Phó Hiệu trưởng Cao đẳng Bình Thuận Trương Văn Chính báo cáo về công tác tuyển sinh sau sắp xếp

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT, dù đạt nhiều kết quả tích cực, quá trình triển khai tại cơ sở đang đối diện với không ít áp lực như: một số trường sau sáp nhập "phình to" về quy mô (như Trường Tiểu học Phú Quý lên tới 101 lớp, Trường Mẫu giáo Bảo Thuận quản lý tới 13 điểm trường), gây quá tải cho công tác quản trị và hạ tầng.

Phó Hiệu trưởng Cao đẳng Y Đà Lạt Nguyễn Văn Tới báo cáo tại cuộc họp

Khoảng cách từ phân hiệu đến điểm trường chính ở nhiều nơi rất lớn (từ 15 - 32 km), tiềm ẩn rủi ro an toàn giao thông cho cả giáo viên và học sinh.

Mặt khác, dù đã điều động 959 cán bộ quản lý về đứng lớp, toàn tỉnh vẫn đang thiếu hụt một lượng lớn giáo viên (đặc biệt ở cấp Tiểu học, THCS và các môn đặc thù); trong khi định mức hợp đồng lao động theo quy định mới còn nhiều vướng mắc.

TS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Lạt báo cáo về công tác hoạt động sau sắp xếp với Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông

Trước những khó khăn trên, Sở GD&ĐT đã kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất cho phù hợp với mô hình trường học quy mô lớn sau sáp nhập. Đồng thời, kiến nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh tỷ lệ ký hợp đồng lao động đối với các vị trí còn thiếu để bảo đảm tốt nhất chất lượng dạy và học trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh nhấn mạnh khối lượng công việc của ngành giáo dục trong thời gian tới rất lớn, đòi hỏi phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh phát biểu kết luận cuộc họp

Đồng chí Nguyễn Minh yêu cầu Sở GD&ĐT khẩn trương rà soát, tổ chức, bố trí, sắp xếp mạng lưới trường lớp và nhân sự, phấn đấu giải quyết dứt điểm trong tháng 10/2026. Cùng với đó, chủ động rà soát các cơ sở giáo dục lớn, xây dựng phương án cụ thể, tuyệt đối không chờ đợi hay chủ quan.

Ngành cần điều chỉnh việc sáp nhập các cơ sở giáo dục, trong đó, đặc biệt lưu ý những trường có khoảng cách quá xa (có nơi cách xa tới 35 km) hoặc quy mô lớn (khoảng 75 lớp), bảo đảm phù hợp với khoảng cách địa lý và tuân thủ đúng các quy định; kịp thời tham mưu, báo cáo UBND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo xử lý.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Trung Trường Vũ góp ý về chỉ tiêu tuyển giáo viên cho Sở GD&ĐT

Sở GD&ĐT tiếp tục chủ trì, chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với UBND các xã, phường xây dựng trường học văn hóa đạt tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”; tích cực trồng cây xanh, tôn tạo cảnh quan và hạn chế tối đa bê tông hóa.

Đồng thời, phối hợp với Sở Nội vụ và các địa phương bố trí nhân sự, giải quyết chế độ, chính sách hợp lý cho các đối tượng dôi dư, bảo đảm tính kỹ lưỡng, công bằng và đúng quy định; rà soát toàn bộ cơ sở vật chất dôi dư sau sáp nhập để bàn giao và bố trí sử dụng.

Phó Giám đốc Sở Tài Chính Bùi Thị Hồng Thủy phát biểu về việc phân bổ các nguồn vốn cho giáo dục

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đề nghị Sở Nội vụ phối hợp với các địa phương khẩn trương thực hiện điều động, luân chuyển, kịp thời tổ chức tuyển dụng giáo viên, kiên quyết khắc phục tình trạng thiếu giáo viên - điểm nghẽn đã kéo dài trong suốt những năm vừa qua.

Đại diện lãnh đạo sở, ngành nghe kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh

Đồng chí Nguyễn Minh cũng yêu cầu các trường cao đẳng trên địa bàn cần xây dựng chiến lược phát triển riêng cho từng đơn vị. Đồng thời, tăng cường liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp nhằm mở rộng quy mô đào tạo và thu hút nguồn kinh phí, hỗ trợ cho hoạt động giáo dục.