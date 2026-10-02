Lâm Đồng tháo gỡ 'điểm nghẽn', đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn 2 dự án cao tốc

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh nghe báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng 2 dự án đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương

Chiều 2/10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh nghe báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng 2 dự án đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.

Tính đến cuối tháng 10/2026, 2 dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương đã giải ngân 1.1034 tỷ đồng/1.798 tỷ đồng, đạt gần 62% kế hoạch. So với yêu cầu đề ra, tiến độ này vẫn còn chậm.

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Huỳnh Văn Minh báo cáo tình hình thực hiện 2 dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương

Ngoài nguyên nhân khách quan, về phía Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh nhận định do sự phối hợp giữa đơn vị với các địa phương trong thời gian qua chưa thật sự nhuần nhuyễn, còn đùn đẩy.

Hiện nay, về phía trung tâm đang tập trung khắc phục hạn chế và đã có sự chuyển biến. Đơn vị huy động nhân lực để đẩy nhanh công tác thẩm định hồ sơ phê duyệt công tác bồi thường.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh (ngoài cùng bên trái) và lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi làm việc

Đối với phần vốn được bố trí nhưng khả năng không giải ngân được (khoảng hơn 490 tỷ đồng), đơn vị đề xuất phương án điều chuyển nguồn vốn này sang các dự án khác như: Quốc lộ 27, Quốc lộ 28 và Quốc lộ 55. Đây là những tuyến đang xuống cấp nghiêm trọng, một số khu vực vừa xảy ra sạt lở, cần được đầu tư, sửa chữa để bảo đảm giao thông.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, 2 tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương là những dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ động, linh hoạt phối hợp với các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng

Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động các cơ quan, đơn vị và địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các dự án triển khai theo kế hoạch.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh là rất quan trọng. Đơn vị phải chủ động, linh hoạt trong công tác phối hợp với các xã, phường. Hai bên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân bàn giao mặt bằng, ủng hộ chủ trương xây dựng các dự án của tỉnh. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, tới đây, đối với những trường hợp tỉnh đã vận động nhiều lần nhưng cố tình chây ỳ, không đồng thuận, Lâm Đồng sẽ kiên quyết thực hiện cưỡng chế.

Đối với những nhà đầu tư yếu kém, nếu không rút kinh nghiệm và có sự thay đổi, Lâm Đồng sẽ đề xuất Thủ tướng, Trung ương hủy hợp đồng và xử lý theo quy định. Bởi vì hiện nay, tại một số đoạn tuyến của 2 tuyến cao tốc, nhiều địa phương đã bàn giao phần lớn mặt bằng nhưng nhà thầu không chịu triển khai.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự buổi làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, thời gian qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã nỗ lực rất nhiều trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, kết quả thực hiện vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Trung tâm Phát triển Quỹ đất xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, xác định rõ thời gian hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án.

Trong quá trình thực hiện, đối với những khó khăn phát sinh, đơn vị đề xuất UBND tỉnh giải pháp xử lý cụ thể. Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị khẩn trương kiện toàn công tác nhân sự tại các bộ phận. Tất cả phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung hoàn thành việc bàn giao mặt bằng để thi công dự án đúng tiến độ.