Lâm Đồng tháo gỡ các điểm nghẽn chuyển đổi số

Hoạt động chuyển đổi số tại Lâm Đồng đã đạt nhiều kết quả nhưng còn những điểm nghẽn cần tháo gỡ

Từ kết quả bước đầu đến những điểm nghẽn cụ thể

Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số được triển khai tại Lâm Đồng từ đầu tháng 8/2026. Theo Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Lâm Đồng, trong 60 nhiệm vụ được theo dõi có 19 nhiệm vụ hoàn thành, 36 nhiệm vụ đang thực hiện và 5 nhiệm vụ phụ thuộc hướng dẫn từ Trung ương.

Quá trình triển khai đã tạo chuyển biến ở một số lĩnh vực. Hệ thống giám sát an toàn thông tin được kết nối với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, theo dõi 2.225 máy tính tại các cơ quan, đơn vị.

Lâm Đồng đang cung cấp 2.076 dịch vụ công trực tuyến, với trên 98% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn

Toàn tỉnh đang cung cấp 2.076 dịch vụ công trực tuyến, với trên 98% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn. 46 thủ tục hành chính có tần suất sử dụng cao cũng được lựa chọn để tái cấu trúc.

Trong lĩnh vực y tế, dữ liệu đã được kết nối tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, mới có 858.523 người trong tổng số hơn 3,79 triệu người có hồ sơ sức khỏe điện tử trên VNeID, tương đương 22,6%.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Lâm Đồng kết nối còn khiêm tốn và tỷ lệ khai thác được còn thấp

Khoảng cách giữa “đã kết nối” và “khai thác được” đang trở thành một trong những điểm nghẽn chính. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh mới kết nối 2/9 cơ sở dữ liệu, còn 7 cơ sở dữ liệu cần tiếp tục hoàn thiện. Theo chỉ đạo mới, việc kết nối phải đạt đủ 4 yêu cầu: kết nối được, khai thác được, tự động xác thực hoặc điền dữ liệu và tái sử dụng được.

Chất lượng dữ liệu cũng cần được xử lý đồng thời. Một số cơ sở dữ liệu còn thiếu, sai, trùng lặp hoặc chưa thống nhất dữ liệu lịch sử. Đất đai, y tế và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được xác định là những nhóm cần tiếp tục làm sạch, chuẩn hóa và đồng bộ.

Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn

Chuyển từ “có hệ thống” sang “có hiệu quả”

Để tháo gỡ điểm nghẽn dữ liệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc yêu cầu hoàn thiện từ điển dữ liệu, danh mục cơ sở dữ liệu, thống nhất tiêu chuẩn kỹ thuật và trách nhiệm tạo lập, cập nhật, chia sẻ, quản trị, khai thác dữ liệu.

Với đất đai, việc làm sạch, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu được theo dõi theo từng địa bàn, nhóm dữ liệu và sản phẩm đầu ra. Trong lĩnh vực y tế, trọng tâm là xử lý API, dữ liệu lịch sử và nâng tỷ lệ khai thác Sổ sức khỏe điện tử. Kết quả sẽ được đánh giá bằng số người dân sử dụng thực tế, thay vì chỉ dựa vào số cơ sở khám, chữa bệnh đã kết nối.

Lâm Đồng đang đẩy mạnh làm sạch chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu được theo dõi theo từng địa bàn

Đối với 46 thủ tục hành chính ưu tiên, tỉnh yêu cầu lượng hóa số giấy tờ, bước, thao tác và thời gian được cắt giảm; đồng thời theo dõi tỷ lệ hồ sơ được tự động điền, xác thực, tái sử dụng dữ liệu và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Tiến độ một số nhiệm vụ và việc bố trí nguồn lực cũng đang được tỉnh tập trung xử lý. Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu xử lý dứt điểm 2 nhiệm vụ chưa hoàn thành, gồm nhiệm vụ bố trí kinh phí và nhiệm vụ kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với các cơ sở dữ liệu. Cơ quan chủ trì phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, phần việc còn thiếu và thời hạn hoàn thành.

Người dân Lâm Đồng tham khảo các thủ tục hành chính được niêm yết thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Với 5 nhiệm vụ phụ thuộc Trung ương, tỉnh yêu cầu các đơn vị xác định rõ nội dung cần hướng dẫn, đồng thời chủ động hoàn thành các phần việc thuộc thẩm quyền như chuẩn bị dữ liệu, nhân lực, hồ sơ kỹ thuật và quy trình nghiệp vụ.

Cùng với đó, kỷ luật thực hiện được siết chặt. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về tiến độ, sản phẩm và hiệu quả nhiệm vụ. Tỉnh tiếp tục thực hiện “6 rõ”, đồng thời áp dụng “4 kiểm” về tiến độ, sản phẩm, minh chứng và hiệu quả, “3 không” gồm: không báo cáo hình thức, không xác nhận hoàn thành khi chưa đủ sản phẩm, minh chứng và không chờ Trung ương đối với phần việc thuộc thẩm quyền tỉnh.

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng theo dõi hệ thống dữ liệu giao thông tại khu vực trung tâm Đà Lạt (Ảnh: Chính Thành)

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục theo dõi 60 nhiệm vụ và cảnh báo những nhiệm vụ có nguy cơ chậm. Các báo cáo trọng điểm phải làm rõ 6 nội dung: đang ở đâu, còn gì chưa làm, vướng ở đâu, ai chịu trách nhiệm, khi nào hoàn thành và sản phẩm là gì.

Từ định hướng của Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo của Chính phủ, Lâm Đồng đã ban hành 2 kế hoạch ngày 31/7 và 5/8/2026, tập trung xử lý các điểm nghẽn và thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị của Lâm Đồng đang tập trung xử lý các điểm nghẽn và thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn