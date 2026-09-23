Lâm Đồng: Thanh niên ngồi lệch một bên đi xe máy bị phạt 9,75 triệu đồng và tịch thu xe

Ngày 23/9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Tổ CSGT số 3, Đội CSGT đường bộ số 1 Lâm Viên phát hiện một đoạn video clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô trong tư thế ngồi lệch sang một bên. Hành vi này được xác định tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Qua xác minh, hình ảnh trong clip được ghi nhận khoảng 15h ngày 20/9/2026 tại thôn 4, xã Hòa Ninh, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Công an cung cấp.

Tổ CSGT số 3 phối hợp Công an xã Hòa Ninh tiến hành xác minh và mời người điều khiển phương tiện là T.M.N (sinh năm 2010), trú tại xã Hòa Ninh, cùng chủ phương tiện đến cơ quan công an làm việc. Tại đây, T.M.N thừa nhận hành vi điều khiển xe mô tô như hình ảnh được ghi lại trong clip.

Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng CSGT lập biên bản đối với T.M.N về các hành vi: Điều khiển xe trong tư thế ngồi về một bên; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi-lanh trên 50cm³; điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái.

Đối với chủ phương tiện, cơ quan chức năng lập biên bản về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Tổng số tiền phạt đối với các hành vi vi phạm là 9,75 triệu đồng; hình phạt bổ sung là tịch thu phương tiện.

Lực lượng CSGT Lâm Đồng lập biên bản chủ phương tiện và người điều khiển. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, việc ngồi lệch sang một bên khi điều khiển mô tô có thể làm giảm khả năng giữ thăng bằng, xử lý tình huống và kiểm soát phương tiện, nhất là khi xảy ra tình huống bất ngờ.

Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ huynh, không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển; đồng thời thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông.