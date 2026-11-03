Lâm Đồng thành lập Tổ giám sát tiến độ thi công cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười (đứng giữa) yêu cầu các đơn vị thi công huy động máy móc, nhân lực, thi công "3 ca, 4 kíp", liên tục xuyên ngày nghỉ, ngày lễ để đẩy nhanh tiến độ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười vừa ký quyết định thành lập Tổ giám sát thường xuyên tiến độ thi công dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Thành viên của tổ gồm đại diện Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, Văn phòng UBND tỉnh và UBND xã, phường - nơi có dự án đi qua.

Nhiều phương tiện thi công vẫn đang trong tình trạng nằm chờ tại vị trí nút giao Phú Hội. (Ảnh chụp ngày 29/10)

Tổ giám sát có trách nhiệm tổ chức kiểm tra thực tế định kỳ 3 ngày/lần tại công trường. Tổ tập trung kiểm tra tình hình huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công.

Qua kiểm tra, tổ đánh giá khối lượng thực hiện, tiến độ thi công so với kế hoạch và khả năng giải ngân vốn đầu tư công. Tổ kịp thời xác định các tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân chậm tiến độ, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và đề xuất biện pháp xử lý cụ thể.

Việc triển khai thi công tại vị trí nút giao Liên Hiệp Km191+960, thuộc địa bàn xã Hiệp Thạnh còn khá trầm lắng. (Ảnh chụp ngày 29/10)

Sau mỗi đợt kiểm tra, tổ giám sát tổng hợp, báo cáo trực tiếp Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình thực hiện, các nội dung chưa đáp ứng yêu cầu, trách nhiệm của các đơn vị liên quan và kiến nghị giải pháp xử lý; tuyệt đối không để tình trạng chậm tổ chức thi công kéo dài mà không báo cáo, chấn chỉnh kịp thời.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trước, trong quá trình kiểm tra.

Với sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương, đến nay, Lâm Đồng đã bàn giao cho nhà đầu tư dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương khoảng 94% tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 chịu trách nhiệm đôn đốc, yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và các nhà thầu khẩn trương huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công liên tục, tăng cường “3 ca, 4 kíp”, làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ.

Đơn vị xây dựng kế hoạch thi công cụ thể đối với từng vị trí chậm tiến độ, xác định rõ khối lượng, thời gian hoàn thành và chịu trách nhiệm thực hiện để làm cơ sở đánh giá tiến độ thực hiện trong quá trình kiểm tra.

Văn phòng UBND tỉnh bố trí phương tiện để tổ giám sát tổ chức kiểm tra thực tế tại công trường; đồng thời, phối hợp theo dõi, tổng hợp các nội dung báo cáo.

UBND các xã, phường - nơi có dự án đi qua chịu trách nhiệm cử nhân sự tham gia đầy đủ, phối hợp chặt chẽ với tổ giám sát, kịp thời cung cấp thông tin xử lý nội dung thuộc thẩm quyền, bảo đảm hoạt động kiểm tra, giám sát thực chất, hiệu quả.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười (ngoài cùng bên phải) yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 đôn đốc nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và các nhà thầu khẩn trương huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công liên tục

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, tổ chức nhiều cuộc họp và kiểm tra thực tế tại hiện trường nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ triển khai dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. Với sự vào cuộc của các cấp, ngành và địa phương, đến nay, diện tích mặt bằng bàn giao cho nhà đầu tư đạt khoảng 94% tổng diện tích cần giải phóng.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế ngày 29/10/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh cho thấy, tiến độ tổ chức thi công tại hiện trường của dự án rất chậm. Công tác chỉ đạo, điều hành của liên danh nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và các nhà thầu thi công chưa quyết liệt, thiếu sâu sát. Việc huy động nguồn lực và tổ chức thi công chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung của dự án.