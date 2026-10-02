Lâm Đồng thành lập Phòng Địa chất và Khoáng sản thuộc Sở Công Thương

UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định thành lập Phòng Địa chất và Khoáng sản thuộc Sở Công Thương, đồng thời quy định việc chuyển giao nhiệm vụ, nhân sự và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản

Theo quyết định, Phòng Địa chất và Khoáng sản là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Công Thương, được thành lập trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng phòng chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoáng sản thuộc Sở Xây dựng.

Cùng với việc sắp xếp tổ chức, UBND tỉnh điều chuyển 11 biên chế công chức từ Sở Nông nghiệp và Môi trường sang Sở Công Thương. Việc bố trí, sử dụng nhân sự phải căn cứ vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ được giao và các quy định pháp luật liên quan.

Để bảo đảm hoạt động quản lý được liên tục, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Công Thương rà soát, xác định cụ thể các chức năng, nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu, chương trình, đề án, dự án, tài sản và nguồn lực liên quan đến lĩnh vực địa chất, khoáng sản để bàn giao theo quy định. Những nhiệm vụ còn lại thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục được thực hiện, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót trách nhiệm.

Đối với Sở Xây dựng, cơ quan này có trách nhiệm phối hợp rà soát các nội dung quản lý nhà nước về khoáng sản thuộc phạm vi chuyển giao; lập danh mục hồ sơ, tài liệu, dữ liệu và công việc đang thực hiện để bàn giao cho Sở Công Thương. Các hồ sơ, thủ tục hành chính chưa hoàn thành phải được phối hợp xử lý, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Sở Công Thương được giao chủ trì tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, hồ sơ, dữ liệu, tài sản, tài chính, nhân sự và các nguồn lực liên quan. Trên cơ sở đó, cơ quan này tổ chức quản lý, sử dụng nguồn lực được bàn giao, bố trí nhân sự phù hợp để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản. Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp điều động công chức, hướng dẫn sắp xếp tổ chức bộ máy và nhân sự theo quy định.

Một nội dung đáng chú ý là cơ chế xử lý hồ sơ trong giai đoạn chuyển tiếp. Các hồ sơ, thủ tục hành chính về địa chất, khoáng sản đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường hoặc Sở Xây dựng tiếp nhận trước thời điểm quyết định có hiệu lực nhưng chưa giải quyết xong sẽ được chuyển nguyên trạng cho Sở Công Thương tiếp tục xử lý.

Theo quyết định, tổ chức, cá nhân không phải nộp lại hồ sơ, thực hiện lại những công việc đã hoàn thành hoặc nộp lại phí, lệ phí đã nộp theo quy định. Kết quả thẩm định, kiểm tra và các bước xử lý đã hoàn thành được kế thừa; thời hạn giải quyết thủ tục hành chính không tính lại từ đầu.

Đối với giấy phép, quyết định, văn bản chấp thuận, xác nhận, công nhận, phê duyệt và các văn bản khác về địa chất, khoáng sản đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành trước thời điểm quyết định có hiệu lực, các văn bản này tiếp tục có giá trị pháp lý cho đến khi hết thời hạn hoặc được xử lý theo quy định pháp luật.

Trường hợp nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu hoặc công việc đang giải quyết chưa xác định rõ cơ quan tiếp nhận, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng thống nhất phương án xử lý. Những nội dung vượt thẩm quyền phải được báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Việc thành lập Phòng Địa chất và Khoáng sản là bước kiện toàn đầu mối tham mưu quản lý nhà nước trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản của tỉnh. Tuy nhiên, hiệu quả của việc sắp xếp không chỉ nằm ở tổ chức bộ máy mà còn thể hiện ở khả năng tiếp nhận, xử lý công việc thông suốt, xác định rõ trách nhiệm và không để hồ sơ của người dân, doanh nghiệp bị đình trệ.

Đối với lĩnh vực khoáng sản, yêu cầu này càng có ý nghĩa trong thực tiễn quản lý tài nguyên, kiểm soát hoạt động khai thác và bảo đảm việc chấp hành pháp luật. Quá trình bàn giao vì vậy cần đi đôi với rà soát đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, công việc tồn đọng và trách nhiệm của từng cơ quan, tạo cơ sở để công tác quản lý địa chất, khoáng sản trên địa bàn tỉnh được thực hiện thống nhất, minh bạch và hiệu quả./.