Lâm Đồng thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu rộng hơn 8.400 ha

Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu được thành lập nhằm bảo vệ rừng tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và gìn giữ các giá trị tài nguyên, cảnh quan sinh thái tại Lâm Đồng

Theo quyết định, khu dự trữ có 7.342,31 ha rừng tự nhiên, 281,87 ha rừng trồng và 783,82 ha đất lâm nghiệp chưa có rừng. Diện tích được phân thành ba phân khu chức năng gồm: phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 2.994,34 ha; phân khu phục hồi sinh thái 3.953,91 ha và phân khu dịch vụ – hành chính 1.459,75 ha.

Việc thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu nhằm tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; bảo tồn nguồn gen, các loài động, thực vật quý hiếm, phục hồi diện tích rừng suy thoái và bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái. Khu dự trữ cũng định hướng phát triển nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và du lịch sinh thái theo quy định.

Vùng đệm của khu dự trữ rộng 9.289,7 ha, gồm 12 thôn thuộc hai xã Hàm Thuận Nam và Tân Thành. Công tác quản lý vùng đệm gắn với ổn định sinh kế người dân, góp phần hạn chế áp lực lên tài nguyên rừng.

Giai đoạn 2026–2030, tổng nhu cầu vốn đầu tư dự kiến hơn 75,86 tỷ đồng, từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm phục hồi rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, tăng cường giám sát và giải quyết những vấn đề liên quan đến ranh giới, đất đai trong khu vực./.