Lâm Đồng thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu

Người dân trồng cây tại Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu. (ẢNH: THANH HẢI)

Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu bảo đảm ranh giới rõ ràng, liền vùng, phù hợp quy hoạch lâm nghiệp quốc gia. Bên cạnh bảo vệ và duy trì ổn định diện tích, chất lượng rừng tự nhiên, khu dự trữ phục hồi các khu vực rừng suy thoái; nâng cao chức năng sinh thái, giá trị cảnh quan, nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí theo quy định.

Sau khi thành lập, khu dự trữ còn góp phần ổn định đời sống dân cư vùng đệm, giảm áp lực lên tài nguyên rừng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lâm nghiệp, bảo tồn thiên nhiên. Khu dự trữ thiên nhiên có phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 2.994ha; phân khu phục hồi sinh thái 3.953ha; phân khu dịch vụ-hành chính 1.459ha.

Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu được thành lập. (ẢNH: THANH HẢI)

Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu thành lập nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; xác lập thống nhất tên gọi, vị trí, ranh giới, diện tích, phân khu chức năng và tổ chức quản lý khu rừng đặc dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng thời, khu này bảo tồn, duy trì ổn định và phát huy bền vững các hệ sinh thái rừng đặc trưng, đa dạng sinh học, nguồn gen sinh vật rừng, cảnh quan thiên nhiên và các giá trị dịch vụ môi trường rừng của khu vực Tà Kóu. Bên cạnh đó, khu còn bảo tồn thiên nhiên với phát triển xanh, bền vững của tỉnh Lâm Đồng và thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Người dân trồng cây tại Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu. (ẢNH: THANH HẢI)

Để thực hiện mục tiêu thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu, tỉnh có phương án tổ chức rà soát, xác định ranh giới và cắm mốc ngoài thực địa khu bảo tồn và vùng đệm theo quy định; triển khai khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư nhằm huy động lực lượng tại chỗ tham gia quản lý, bảo vệ rừng; thực hiện khoanh nuôi tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung đối với diện tích rừng suy thoái, áp dụng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh phù hợp nhằm phục hồi và nâng cao chất lượng rừng.