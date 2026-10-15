Lâm Đồng thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu

Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu có diện tích 8.408 ha. (Ảnh: Heritage)

Ngày 15/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc ký Quyết định số 5006/QĐ-UBND về việc thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu.

Khu dự trữ thiên nhiên có diện tích 8.408 ha trên địa bàn xã Hàm Thuận Nam và xã Tân Thành. Trong đó có 7.342,31 ha đất có rừng tự nhiên, 281,87 ha đất có rừng trồng và 783,82 ha đất lâm nghiệp chưa có rừng.

Khu dự trữ thiên nhiên được tổ chức thành 3 phân khu chức năng gồm: phân khu bảo vệ nghiêm ngặt rộng với diện tích 2.994,34 ha; phân khu phục hồi sinh thái rộng có diện tích 3.953,91 ha và phân khu dịch vụ - hành chính rộng 1.459,75 ha.

Việc thành lập khu dự trữ thiên nhiên nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, xác lập thống nhất ranh giới, diện tích và tổ chức quản lý khu rừng đặc dụng; bảo vệ, phát huy bền vững các hệ sinh thái rừng đặc trưng, nguồn gen sinh vật rừng và cảnh quan thiên nhiên tại khu vực Tà Kóu.

Đây cũng là cơ sở để giải quyết những tồn tại kéo dài trong quản lý, sử dụng đất, gắn bảo tồn thiên nhiên với định hướng phát triển xanh, bền vững của tỉnh.

Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu có hệ động, thực vật đa dạng. (Ảnh: TTC)

Trọng tâm trong công tác bảo tồn là bảo vệ diện tích, chất lượng rừng tự nhiên, các loài nguy cấp, quý, hiếm và sinh cảnh đặc trưng; phục hồi những khu vực rừng suy thoái. Các hoạt động tuần tra, kiểm soát, phòng cháy, chữa cháy rừng được tăng cường, cùng với điều tra, giám sát loài, xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học và ứng dụng công nghệ trong theo dõi diễn biến tài nguyên rừng.

Gắn với nhiệm vụ bảo vệ rừng, vùng đệm của khu dự trữ thiên nhiên được xác định có diện tích 9.289,70 ha, thuộc 12 thôn của 2 xã Hàm Thuận Nam và Tân Thành. Tại khu vực này, tỉnh sẽ triển khai các hoạt động, chương trình huy động cộng đồng tham gia nhận khoán bảo vệ rừng, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện sinh kế, từng bước giảm áp lực lên tài nguyên rừng.

Cụm chùa Linh Sơn Trường Thọ, chùa Long Đoàn và dãy tượng Tam Thế Phật trên núi Tà Kóu.(Ảnh: PĐ)

Các hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường, phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí được triển khai theo quy định, bảo đảm khai thác hợp lý giá trị cảnh quan, tài nguyên và gắn với yêu cầu bảo tồn.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tham mưu thành lập Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu trên cơ sở điều chỉnh tên gọi Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu; phối hợp với các cơ quan, địa phương tổ chức quản lý, bảo vệ và phát triển khu rừng theo quy định.